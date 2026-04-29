En medio de la información de la Fiscalía de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como al senador morenista, Enrique Inzunza y otros funcionarios, el Senado aprobó una nueva solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que 12 militares estadunidenses ingresen armados a territorio nacional para capacitar a tropas mexicanas.

Con la ausencia en el pleno de Enrique Inzunza y con reuniones en sus escaños de Adán Augusto López, cercano al líder de La Barredora, con los senadores Gerardo Fernández Noroña, quien el pasado fin de semana se reunió con Rubén Rocha.

Caras largas, de preocupación de incertidumbre en el cónclave del tabasqueño con Fernández Noroña, al que se unió el veracruzano y expanista, Miguel Ángel Yunes.

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En la sesión, dos veces Lily Téllez, intento desde la tribuna hablar del tema. Las mismas que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, le cerró el micrófono por no ser un tema inscrito en la agenda. “A su padre le daría vergüenza” su actitud, soltó la panista a la hija de Don Heberto Castillo.

En este contexto, el pleno aprobó por unanimidad el ingreso a territorio nacional de 12 militares armados de los Estados Unidos de América para que estén presentes en el evento SOFT 3, “Mejorar las capacidades de las unidades de fuerzas especiales”, que se realizará del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026.

Este ejercicio tiene el objetivo de fortalecer la relación bilateral militar y mejorar de manera conjunta las capacidades y habilidades de las Fuerzas Especiales, para contrarrestar amenazas comunes.

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En el documento se detalla que las actividades de esta actividad se realizarán en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicadas en Temamatla, Estado de México; en el Centro de Adiestramiento Regional de la Región Militar, localizado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y en la Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México.

Señala que la delegación estará conformada por 12 militares pertenecientes al 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América, quienes portarán armamento y su traslado será a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, que arribará a la 1/a. Zona Aérea Militar el 15 de julio de 2026 y partirá de la misma ubicación el 15 de diciembre de este año.

Asimismo, se aprobó otro dictamen que permite la salida de militares mexicanos del territorio nacional, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas Comando 2026”, del 23 de agosto al 5 de septiembre del 2026 en Asunción, Paraguay.

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En este ejercicio participará el equipo “Holkan”, integrado con ocho militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes portarán armamento y equipo orgánico. Su traslado será vía aérea en vuelo comercial, con salida el 23 de agosto de 2026 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y su retorno será el 5 de septiembre de 2026 desde el Aeropuerto Internacional de Asunción, Paraguay.

Finalmente, autorizaron la salida de elementos de las Fuerzas Armadas para que asistan al “Ejercicio Rotacional 2026”, a celebrarse del 17 de agosto al 13 de septiembre de este año, en el Fuerte Johnson, en Luisiana, Estados Unidos de América, con el propósito de fortalecer la compatibilidad operativa de los ejércitos de ambos países, para contrarrestar amenazas asimétricas comunes en el hemisferio norte del continente americano.

El documento menciona que participará el Batallón Anáhuac, conformado por 518 militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes portarán armamento orgánico, vehículos y equipo especial.

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