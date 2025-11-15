Más Información
Marcha de Generación Z en CDMX deja 20 detenidos y 120 lesionados; 100 de ellos son policías: SSC capitalina
"No soy un bot", dicen cientos en marcha de la Generación Z; denuncian inseguridad, violencia y falta de medicamentos
Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente
En una segunda manifestación por la convocatoria realizada en redes sociales por la llamada “Generación Z” en Guadalajara, un grupo de personas arrojó piedras, derribó e incendió las puertas de las entradas del Palacio de Gobierno en el centro tapatío.
Los manifestantes, en su mayoría encapuchados, arribaron alrededor de las 16:00 horas y después de grafitear la fachada del recinto utilizaron sogas para derribar las puertas de los accesos de la fachada poniente.
Desde el interior los policías respondieron con chorros de agua y gases lacrimógenos mientras otro grupo irrumpía en la sede del Congreso local, a una cuadra de distancia, utilizando herramientas de las obras de remodelación de la Plaza Liberación.
Policías antimotines se desplegaron por la zona para enfrentar a los manifestantes y detuvieron a varios de ellos; hasta ahora las autoridades no han informado cuántas personas se encuentran detenidas ni si se registraron personas lesionadas.
dmrr/bmc
