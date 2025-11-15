En una segunda manifestación por la convocatoria realizada en redes sociales por la llamada “Generación Z” en Guadalajara, un grupo de personas arrojó piedras, derribó e incendió las puertas de las entradas del Palacio de Gobierno en el centro tapatío.

Los manifestantes, en su mayoría encapuchados, arribaron alrededor de las 16:00 horas y después de grafitear la fachada del recinto utilizaron sogas para derribar las puertas de los accesos de la fachada poniente.

Marcha en Guadalajara provoca que manifestantes iniciaran incendio en el Palacio Nacional (15/11/2025). Foto: AFP

Desde el interior los policías respondieron con chorros de agua y gases lacrimógenos mientras otro grupo irrumpía en la sede del Congreso local, a una cuadra de distancia, utilizando herramientas de las obras de remodelación de la Plaza Liberación.

Policías antimotines se desplegaron por la zona para enfrentar a los manifestantes y detuvieron a varios de ellos; hasta ahora las autoridades no han informado cuántas personas se encuentran detenidas ni si se registraron personas lesionadas.

Marcha en Guadalajara provoca que manifestantes iniciaran incendio en el Palacio Nacional (15/11/2025). Foto: AFP

