Marcha de Generación Z en CDMX deja 20 detenidos y 120 lesionados; 100 de ellos son policías: SSC capitalina

"No soy un bot", dicen cientos en marcha de la Generación Z; denuncian inseguridad, violencia y falta de medicamentos

Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

La Selección Mexicana empata con Uruguay y genera muchas dudas de cara al Mundial 2026

Con la Cancelación de Damiano David, Jehnny Beth se Apodera del escenario en el Corona Capital 2025

Marcha Generación Z: ¿Qué tanta gente hubo en el Zócalo de la CDMX?; Webcams captan movilización

En una por la convocatoria realizada en redes sociales por la llamada en Guadalajara, un grupo de personas arrojó piedras, derribó e incendió las puertas de las entradas del Palacio de Gobierno en el centro tapatío.

Los manifestantes, en su mayoría encapuchados, arribaron alrededor de las 16:00 horas y después de del recinto utilizaron sogas para derribar las puertas de los accesos de la fachada poniente.

Lee también:

Marcha en Guadalajara provoca que manifestantes iniciaran incendio en el Palacio Nacional (15/11/2025). Foto: AFP
Desde el interior los policías respondieron con chorros de agua y gases lacrimógenos mientras otro grupo irrumpía en la sede del Congreso local, a una cuadra de distancia, utilizando herramientas de las obras de remodelación de la Plaza Liberación.

Policías antimotines se desplegaron por la zona para enfrentar a los manifestantes y detuvieron a varios de ellos; hasta ahora las autoridades no han informado cuántas personas se encuentran detenidas ni si se registraron personas lesionadas.

Marcha en Guadalajara provoca que manifestantes iniciaran incendio en el Palacio Nacional (15/11/2025). Foto: AFP
