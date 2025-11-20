Más Información

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

VIDEOS Miss Universo 2025: Cientos de tabasqueños acuden al estadio de Villahermosa para apoyar a Fátima Bosch

VIDEOS Miss Universo 2025: Cientos de tabasqueños acuden al estadio de Villahermosa para apoyar a Fátima Bosch

Miss Universo 2025 en vivo: sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025 en vivo: sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Chilpancingo.- El comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez, afirmó que pidieron a los nueve alcaldes de Tierra Caliente apoyar al Ejército, pues integrantes de obligan a pobladores a sacar a los militares de esta región.

En declaraciones con la prensa en las instalaciones de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Nieto Sánchez informó que en una reunión que sostuvieron el martes con la gobernadora , en el municipio de Pungarabato, en la Tierra Caliente, pidieron a los nueve alcaldes su apoyo para que los pobladores no se movilicen contras la acciones del Ejército.

El comandante de la 35 Zona Militar indicó que, semanas atrás, pobladores del municipio de San Miguel Totolapan protestaron para que salieran los militares y que lo mismo estuvo a punto de suceder en Apaxtla.

Lee también

Agregó que la respuesta de los alcaldes de Tierra Caliente fue de compromiso en buscar un camino para apoyar al Ejército.

Los pobladores de San Miguel Totolapan lograron la salida de un convoy de militares tras acusarlos de haber golpeado a un estudiante de secundaria y de agredir y retener a otros jóvenes campesinos por usar botas. Esa noche, el alcalde Arturo Julián Gómez convocó a una sesión de cabildo y junto con los regidores determinaron la expulsión de los militares.

Los militares estaban en una casa que ocupaban como cuartel. Al salir el convoy, los pobladores celebraron con gritos.

Lee también

“Nosotros tenemos miedo y si las cosas estuvieran de otro modo no estuviéramos aquí en San Miguel Totolapan”, dijo un militar.

En esta región los alcaldes y alcaldesas no hacen nada para combatir a la delincuencia, al contrario, le dan su apoyo. En mayo de 2023, durante tres días, ocho de los nueve ediles de la región federal Altamirano-Iguala para impedir que la FGE se llevaran 12 vehículos, algunos de lujo, propiedad de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, presuntos líderes de La Familia Michoacana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]