Chilpancingo.- El comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez, afirmó que pidieron a los nueve alcaldes de Tierra Caliente apoyar al Ejército, pues integrantes de organizaciones criminales obligan a pobladores a sacar a los militares de esta región.

En declaraciones con la prensa en las instalaciones de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Nieto Sánchez informó que en una reunión que sostuvieron el martes con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el municipio de Pungarabato, en la Tierra Caliente, pidieron a los nueve alcaldes su apoyo para que los pobladores no se movilicen contras la acciones del Ejército.

El comandante de la 35 Zona Militar indicó que, semanas atrás, pobladores del municipio de San Miguel Totolapan protestaron para que salieran los militares y que lo mismo estuvo a punto de suceder en Apaxtla.

Agregó que la respuesta de los alcaldes de Tierra Caliente fue de compromiso en buscar un camino para apoyar al Ejército.

Los pobladores de San Miguel Totolapan lograron la salida de un convoy de militares tras acusarlos de haber golpeado a un estudiante de secundaria y de agredir y retener a otros jóvenes campesinos por usar botas. Esa noche, el alcalde Arturo Julián Gómez convocó a una sesión de cabildo y junto con los regidores determinaron la expulsión de los militares.

Los militares estaban en una casa que ocupaban como cuartel. Al salir el convoy, los pobladores celebraron con gritos.

“Nosotros tenemos miedo y si las cosas estuvieran de otro modo no estuviéramos aquí en San Miguel Totolapan”, dijo un militar.

En esta región los alcaldes y alcaldesas no hacen nada para combatir a la delincuencia, al contrario, le dan su apoyo. En mayo de 2023, durante tres días, ocho de los nueve ediles de la región bloquearon la carretera federal Altamirano-Iguala para impedir que la FGE se llevaran 12 vehículos, algunos de lujo, propiedad de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, presuntos líderes de La Familia Michoacana.

