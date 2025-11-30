La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en Tlalpan.

Lo anterior porque se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del lunes 1 de diciembre de 2025.

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

