Más Información
Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula
García Harfuch afirma que con llegada de Ernestina Godoy se tendrá mejor coordinación; buscamos que se fortalezca, dice
¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en Tlalpan.
Lo anterior porque se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del lunes 1 de diciembre de 2025.
Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Lee también Así debes prender el motor del auto en días fríos
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]