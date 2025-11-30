Más Información

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

García Harfuch afirma que con llegada de Ernestina Godoy se tendrá mejor coordinación; buscamos que se fortalezca, dice

García Harfuch afirma que con llegada de Ernestina Godoy se tendrá mejor coordinación; buscamos que se fortalezca, dice

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de para las primeras horas de mañana en Tlalpan.

Lo anterior porque se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del lunes 1 de diciembre de 2025.

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lee también

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]