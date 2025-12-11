La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, lanzó la campaña “La copa se queda en casa”, estrategia con la que se busca transformar los deportivos públicos en espacios seguros y comunitarios, libres de consumo de alcohol y orientados a la convivencia familiar.

Al presentar la estrategia, la alcaldesa señaló que esta medida responde a inquietudes que ha externado la comunidad durante recorridos que ha hecho por la demarcación, en los que vecinos han expresado que no acuden a estos espacios debido a la presencia de gente que toma.

“Vecinas y vecinos nos han dicho una y otra vez que en los deportivos las familias ya no vienen porque hay personas tomando; en los parques los jóvenes ya no asisten; afuera de las tiendas hay consumo de alcohol”.

“La copa se queda en casa” alcaldesa de Tlalpan lanza estrategia de cero alcohol en deportivos. Foto: Especial.

La estrategia se implementará a través de tres líneas de acción: la primera, seguridad y orden, que refuerza los operativos Rastrillo y Salvando Vidas e incorpora el dispositivo permanente Espacios Seguros, Alcohol Cero, orientado a detectar venta ilegal de bebidas, realizar decomisos, aplicar sanciones y, en caso necesario, clausurar establecimientos.

La segunda línea de acción corresponde a bienestar y espacios deportivos, con una inversión integral para el mantenimiento de instalaciones, por lo que la alcaldesa anunció que las ligas deportivas cumplirán con los compromisos de cero alcohol, con sanciones que pueden incluir suspensión, pérdida de puntos o expulsión definitiva de torneos y del uso de los deportivos.

Como parte de esta línea de acción, presentó el documento “Acuerdos para erradicar el consumo de alcohol y correcto uso de los centros y módulos deportivos", integrado por 16 puntos que regulan la conducta de ligas, jugadores, entrenadores y visitantes.

Entre ellos destacan: mantener limpios los espacios; vigilar el buen comportamiento de jugadores y acompañantes; prohibir el consumo de alcohol, sustancias ilícitas o drogas; evitar agresiones físicas; colaborar con autoridades; y contar con cartas responsivas y registros de jugadores para fines de identificación. Estos acuerdos se supervisarán de manera constante en coordinación con la Unión de Ligas.

La tercera línea de acción de “La copa se queda en casa”, comunicación y pedagogía urbana, incluye materiales informativos, señalética, activaciones en colonias y campañas educativas para sensibilizar sobre el impacto del consumo de alcohol en la convivencia.

Como parte del arranque de la campaña, se firmó un convenio con la Unión de Ligas de Futbol, encabezada por David Guerrero, para formalizar la operación de los acuerdos y fortalecer la supervisión de las actividades deportivas.

