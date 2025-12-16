Más Información
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará el operativo “Fiestas Decembrinas 2025” con motivo de las celebraciones de la temporada, el cual se desarrollará a partir de este martes 16 y hasta las últimas horas del 24 de diciembre en las 16 alcaldías de la capital.
A través de un comunicado, la dependencia informó que el objetivo es garantizar la seguridad de la población que asista a las actividades decembrinas, como el encendido del árbol navideño, romerías, tianguis sobre ruedas, posadas, pastorelas, así como los eventos de Nochebuena y Navidad.
Detalló que serán desplegados 13 mil 969 elementos de las Subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, así como de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial. El estado de fuerza contará con mil 108 vehículos oficiales, nueve ambulancias y 10 motoambulancias del ERUM, siete motocicletas y dos helicópteros Cóndores, que realizarán sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.
Además, se reforzará la vigilancia en centros comerciales, zonas turísticas, centrales de autobuses, estacionamientos, transporte público y espacios de alta afluencia por compras decembrinas.
Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará dispositivos viales para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, mediante el control del estacionamiento indebido, la aplicación del Reglamento de Tránsito y la atención de incidentes viales, principalmente en accesos carreteros a la capital.
La SSC exhortó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo del cuadrante correspondiente y comunicarse de inmediato al número asignado a su zona, a fin de recibir atención oportuna ante cualquier emergencia.
