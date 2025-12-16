La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará el operativo “Fiestas Decembrinas 2025” con motivo de las celebraciones de la temporada, el cual se desarrollará a partir de este martes 16 y hasta las últimas horas del 24 de diciembre en las 16 alcaldías de la capital.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el objetivo es garantizar la seguridad de la población que asista a las actividades decembrinas, como el encendido del árbol navideño, romerías, tianguis sobre ruedas, posadas, pastorelas, así como los eventos de Nochebuena y Navidad.

Detalló que serán desplegados 13 mil 969 elementos de las Subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, así como de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial. El estado de fuerza contará con mil 108 vehículos oficiales, nueve ambulancias y 10 motoambulancias del ERUM, siete motocicletas y dos helicópteros Cóndores, que realizarán sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Además, se reforzará la vigilancia en centros comerciales, zonas turísticas, centrales de autobuses, estacionamientos, transporte público y espacios de alta afluencia por compras decembrinas.

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará dispositivos viales para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, mediante el control del estacionamiento indebido, la aplicación del Reglamento de Tránsito y la atención de incidentes viales, principalmente en accesos carreteros a la capital.

La SSC exhortó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo del cuadrante correspondiente y comunicarse de inmediato al número asignado a su zona, a fin de recibir atención oportuna ante cualquier emergencia.

