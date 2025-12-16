Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará el operativo “Fiestas Decembrinas 2025” con motivo de las celebraciones de la temporada, el cual se desarrollará a partir de este martes 16 y hasta las últimas horas del 24 de diciembre en las 16 alcaldías de la capital.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el objetivo es garantizar la seguridad de la población que asista a las actividades decembrinas, como el encendido del árbol navideño, romerías, tianguis sobre ruedas, posadas, pastorelas, así como los eventos de Nochebuena y Navidad.

Detalló que serán desplegados 13 mil 969 elementos de las Subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, así como de la Policía Auxiliar y la . El estado de fuerza contará con mil 108 vehículos oficiales, nueve ambulancias y 10 motoambulancias del ERUM, siete motocicletas y dos helicópteros Cóndores, que realizarán sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Lee también

Además, se reforzará la vigilancia en centros comerciales, zonas turísticas, centrales de autobuses, estacionamientos, transporte público y espacios de alta afluencia por compras decembrinas.

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará dispositivos viales para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, mediante el control del estacionamiento indebido, la aplicación del Reglamento de Tránsito y la atención de incidentes viales, principalmente en accesos carreteros a la capital.

La SSC exhortó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo del cuadrante correspondiente y comunicarse de inmediato al número asignado a su zona, a fin de recibir atención oportuna ante cualquier emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]