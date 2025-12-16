La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en las líneas 8, 3, 12, B y 9, lo que generó múltiples quejas en redes sociales por la lentitud de los recorridos y la falta de unidades en circulación, situación que afectó principalmente a personas que se dirigían a sus actividades laborales.

En la Línea 8, usuarios denunciaron detenciones prolongadas y avance lento de los trenes: “¿5 min línea 8?? Ya llevamos 10 min detenidos”, señaló una persona, mientras que otro usuario reportó: “Línea 8 ya lleva parado 5 minutos en Atlalilco dirección Garibaldi”. Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

Respecto a la Línea 3, los reportes señalaron circulación más lenta de lo habitual en dirección a Indios Verdes: “Más lento de lo normal la Línea 3 dirección Indios Verdes”, expresó un usuario, mientras que otro reclamó: “Línea 3 se encuentra extremadamente lenta, por favor agilicen los trenes, aún debemos ir a trabajar”. Metro respondió: “Buen día. En este momento la Línea 3 presenta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

En la Línea 12, usuarios denunciaron tiempos de espera mayores a 10 minutos y trenes saturados desde las estaciones: “La verdad la Línea 12, tan solo para salir de Tláhuac, en varias ocasiones se tardan más de 10 minutos”, compartió una persona; otro usuario señaló: “Manden más trenes a la Línea 12, estación Olivos dirección Mixcoac, pasan llenos, imposible subir”.

En cuanto a la Línea B, los usuarios reportaron detenciones prolongadas sin aparente alta afluencia: “No hay tanta afluencia en la Línea B y necesitas hacer base para que se atasque”, reclamó un usuario, mientras que otro denunció: “La Línea B, 20 minutos en Azteca parado”, lo que provocó inconformidad entre los pasajeros.

En la Línea 9, los reportes señalaron fallas y saturación: “¿Qué pasa con la Línea 9?, no avanza, ya tiene 15 minutos detenido el tren”, escribió un usuario, mientras que otro resumió: “L9 con fallas y saturada”.

