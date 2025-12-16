Las agresiones contra elementos de la Policía Auxiliar durante operativos de ordenamiento del espacio público en la colonia Doctores derivaron en detenciones y en el reforzamiento de las acciones de seguridad en la zona, informó la alcaldía Cuauhtémoc como parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc.

De acuerdo con información oficial, el sábado pasado, durante uno de los dispositivos, más de 20 personas agredieron físicamente a policías auxiliares, lo que dejó al menos una elemento lesionada, quien fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil de la demarcación.

Agresiones a Policía Auxiliar en operativos de ordenamiento del espacio público en la Cuauhtémoc deja detenidos Foto: Especial.

Las autoridades señalaron que las personas involucradas se dedicaban a apartar lugares en la vía pública para cobrar por estacionarse y, al momento de la intervención, ingerían bebidas alcohólicas. Ante las agresiones, los elementos de seguridad procedieron a la detención de uno de los presuntos responsables, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La agresión se registró en la zona de hospitales de la colonia Doctores, mientras los policías realizaban labores para recuperar espacios públicos y aplicar la normatividad vigente. La alcaldía indicó que este tipo de hechos no detendrían los operativos y que, por el contrario, se fortalecerían las acciones para garantizar la seguridad del personal y de la ciudadanía.

Asimismo, se informó que los operativos continuarán con presencia permanente y cero tolerancia, priorizando la actuación policial ante conductas violentas, abusos y actos de extorsión vinculados a la operación de franeleros.

