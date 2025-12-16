Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Las agresiones contra elementos de la Policía Auxiliar durante operativos de ordenamiento del espacio público en la colonia Doctores derivaron en detenciones y en el reforzamiento de las acciones de seguridad en la zona, informó la como parte de la estrategia .

De acuerdo con información oficial, el sábado pasado, durante uno de los dispositivos, más de 20 personas a policías auxiliares, lo que dejó al menos una elemento lesionada, quien fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil de la demarcación.

Agresiones a Policía Auxiliar en operativos de ordenamiento del espacio público en la Cuauhtémoc deja detenidos Foto: Especial.
Agresiones a Policía Auxiliar en operativos de ordenamiento del espacio público en la Cuauhtémoc deja detenidos Foto: Especial.

Lee también:

Las autoridades señalaron que las personas involucradas se dedicaban a apartar lugares en la vía pública para cobrar por estacionarse y, al momento de la intervención, ingerían bebidas alcohólicas. Ante las agresiones, los elementos de seguridad procedieron a la detención de uno de los presuntos responsables, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La agresión se registró en la zona de hospitales de la colonia Doctores, mientras los policías realizaban labores para recuperar espacios públicos y aplicar la normatividad vigente. La alcaldía indicó que este tipo de hechos no detendrían los operativos y que, por el contrario, se fortalecerían las acciones para garantizar la seguridad del personal y de la ciudadanía.

Asimismo, se informó que los operativos continuarán con presencia permanente y cero tolerancia, priorizando la actuación policial ante conductas violentas, abusos y actos de extorsión vinculados a la operación de franeleros.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]