Con lágrimas, abrazos y oraciones, grupos de madres buscadoras realizaron el encendido de un árbol de Navidad frente al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado sobre avenida Niños, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El acto, cargado de dolor y esperanza, se convirtió en un llamado público para que las autoridades continúen con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

El árbol, completamente natural, fue iluminado con luces de color morado y rosa y adornado con un moño dorado. Frente al inmueble, el silencio se mezcló con el llanto de las madres, quienes se abrazaron mientras elevaban cánticos y rezos durante el encendido, en una de las épocas más difíciles para quienes buscan a un ser querido.

Madres buscadoras asisten al encendido del árbol con fichas de búsqueda de sus familiares (15/12/2025). Foto: Especial

Como parte del homenaje, las mujeres colocaron esferas elaboradas por ellas mismas, cada una con la imagen de una persona desaparecida. Las llamaron “esferas de resistencia y búsqueda”, así como fichas navideñas que simbolizan la ausencia que se vuelve más profunda durante las celebraciones decembrinas.

En total, fueron colocados los rostros de 130 personas desaparecidas en la Ciudad de México, cuyos nombres fueron repetidos uno a uno durante la ceremonia, en un ejercicio de memoria colectiva para evitar el olvido.

Madres buscadoras colocan esferas con fotos de sus familiares desaparecidos (15/12/2025). Foto: Especial

Entre los casos recordados estuvo el de Carlos Eduardo Fuentes García, desaparecido el 4 de junio de 2021. Su madre, Carmina García, acompañada de su hija, relató que su hijo fue visto por última vez en San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa. Señaló que, a más de tres años de los hechos, no existen avances en la investigación y exigió justicia.

De acuerdo con su madre, Carlos Eduardo se dirigía a una fiesta en el bar Búnker junto a su pareja, quien posteriormente ofreció versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Actualmente, Eduardo tendría 27 años. Para su familia, la Navidad representa uno de los momentos más dolorosos, pues era muy cercano a sus hermanos.

