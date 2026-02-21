Desde hace más de dos horas, la Línea 3 del Cablebús ofrece servicio provisional debido a una falla en el sistema eléctrico.

En redes sociales, el Cablebús informó que a las 13:07 horas comenzó a dar servicio provisional de Los Pinos a la estación PARCUR /Colegio de Arquitectos “por falta de suministro eléctrico”.

#CablebúsInforma



Línea 3



Servicio provisional de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arqutectos por falta de suministro eléctrico.



Sin servicio temporalmente de Vasco de Quiroga a PARCUR /Colegio de Arqutectos. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) February 21, 2026

Las estaciones que se encuentran sin servicio son Cineteca Chapultepec y Vasco de Quiroga.

Igualmente, algunos usuarios en redes han mostrado su inconformidad porque no fueron avisados sobre estas fallas en la estación Los Pinos; otros señalan que prácticamente se encuentran varados en la estación Cineteca Chapultepec.

