Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Investigan desaparición del hijo del exsenador Jorge Luis Preciado tras localizar su auto calcinado; revisa cámaras de la zona

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h

Desde hace más de dos horas, la ofrece servicio provisional debido a una falla en el sistema eléctrico.

En redes sociales, el Cablebús informó que a las 13:07 horas comenzó a dar servicio provisional de a la estación PARCUR /Colegio de Arquitectos “por falta de suministro eléctrico”.

Las estaciones que se encuentran sin servicio son Cineteca Chapultepec y Vasco de Quiroga.

Igualmente, algunos usuarios en redes han mostrado su inconformidad porque no fueron avisados sobre estas fallas en la estación Los Pinos; otros señalan que prácticamente se encuentran varados en la estación Cineteca Chapultepec.

