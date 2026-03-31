La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, pues busca crear mecanismos de financiamiento para carreteras, electricidad, petróleo, puertos y fertilizantes garantizando la propiedad del Estado.

“Siempre garantizando el beneficio al pueblo de México y la posible participación de los privados para que haya más inversión y no haya endeudamiento por parte del Estado mexicano. Esta es la ley, distintos mecanismos de inversión pública y de inversión mixta. Ahora participamos. Somos parte y se permite una parte de participación privada”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este martes 31 de marzo, criticó el modelo de otros gobiernos de oposición, donde el sector privado se endeudaba, invertía y el gobierno tenía que pagar. Por lo que, dijo, la apropiación de dicha ley ayudará al desarrollo del país y garantizará un “endeudamiento razonable”.

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Infraestructura de carreteras. Foto: Archivo

“Que no pasemos a grandes endeudamientos que afecten a la economía o al presupuesto nacional o a la situación financiera del país y al mismo tiempo pues que haya participación privada en algunas áreas. También garantizaría, por ejemplo, que no hubiera aumentos desmedidos en las tarifas de luz, etcétera, abusos por parte de empresas privadas”, reiteró.

Sheinbaum destaca "orden en el sector energético"

La mandataria destacó que si el expresidente Andrés Manuel López Obrador no “hubiera puesto orden en el sector energético”, hoy la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaría solo 10% de la generación de energía y las empresas privadas determinarían los precios de este servicio.

La Jefa del Ejecutivo precisó que la Cuarta Transformación (4T) nunca estuvo de acuerdo con la reforma energética presentada por el expresidente Enrique Peña Nieto, pues buscaba privatizar Pemex y hacerlo “débil”.

“En la reforma del 2013 se dijo: ‘Pemex y CFE tienen que competir al mismo nivel con cualquier empresa privada’. Y no tomaban en cuenta ni la soberanía ni que eran empresas públicas, empresas del pueblo de México, empresas de la nación y que en todo caso, más allá de la generación eléctrica, tienen un papel muy importante”, acusó.

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Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina del martes 31 de marzo de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Así, reconoció que legisladores de Morena modificaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle prioridad al sector público en la generación de energía y que las empresas públicas no sean consideradas como monopolios.

“El primero que debe participar en la asignación de la explotación de petróleo de gas es Pemex. Ya si Pemex no quiere, a lo mejor un privado lo podrá hacer. Pero Pemex tiene que decir primero si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Es una visión completamente distinta. ¿Qué inició el presidente López Obrador con algunos temas y nosotros les damos le estamos dando impulso? Los llamados contratos mixtos”, destacó.

Sheinbaum Pardo mencionó que las empresas privadas se interesaron mucho en este modelo y más de 200 se inscribieron a la generación mixta, pues mantiene la regulación del Estado y se permite la participación privada a través de contratos.

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