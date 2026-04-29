Con un monto ejercido de 12 mil 37 millones de pesos en los primeros tres meses de 2026, la inversión en obras públicas en la Ciudad de México “va con mucho mejor ritmo” respecto a los casi 3 mil millones de pesos que se ejercieron en el mismo lapso del año pasado, dio a conocer el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“Tenemos prácticamente cuatro veces la inversión que tuvimos el año anterior y esperamos cerrar conforme a la meta de 55% de aumento, respecto de 2024”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, detalló que algunos ejemplos de obra pública a los que se han destinado estos recursos son iluminación, las casas de las 3Rs y el programa de repavimentación.

Además, indicó que en la coyuntura del Mundial 2026 ya se han entregado varios proyectos con recursos del Fondo Mixto, tales como el puente del Cetram Huipulco, el Centrobús, que se echará a andar en el Centro Histórico, y las 300 canchas de futbol.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que para este 2026, la inversión en obras aumentó en 38%; la de obras para agua aumentó en 27% y las obras en movilidad, en 13% para este año.

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