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El pleno del Congreso capitalino ratificó en su cargo a los cuatro integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX).

Por unanimidad, las y los diputados locales decidieron que Teresa Samah Levy —quién se mantendrá al frente de la institución— Myriam Irma Cardozo Brum, Miguel Calderón Chellís y Francisco Pamplona Rangel permanezcan en su cargo por cuatro años.

En cada uno de los dictámenes aprobados, se detalla que las cuatro seleccionados cuentan con calificación suficiente para ser consideradas susceptibles de ratificación como consejeros del Evalúa CDMX al haber acreditado un desempeño satisfactorio dentro del proceso de valoración correspondiente.

Tras ser ratificados, tres de los cuatro integrantes del Evalúa CDMX rindieron protesta.

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