Tras la alerta de la Conducef sobre “coyotes” hostigando a nivel nacional a ciudadanos en la gestión de trámites que, deben ser gratuitos, pero los cobran, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, instó a las autoridades de seguridad a organizar células y ahuyentar a estas personas que extorsionan.

“Los trámites del Gobierno son gratuitos, no debe haber intermediarios acechando al ciudadano que busca un trámite ya sea para una pensión, una beca o una ayuda económica”, declaró el diputado federal del PAN y vocero de la bancada, Ernesto Sánchez Rodríguez.

A través de un comunicado de prensa, el legislador panista dijo que es necesario habilitar un portal de queja electrónica o un 01 800 para que se atiendan las denuncias.

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“Nos hemos encontrado con situaciones en donde los trámites se cobran hasta en mil o dos mil pesos, cuando son gratis y por las vías institucionales. Esto es un delito que se puede acreditar o configurar como extorsión o robo, nosotros en el PAN vamos a instalar vía redes sociales un buzón de quejas y podemos orientar en caso de que sea la ciudadanía acechada por un “coyote””, indicó.

El diputado, llamó a la ciudadanía a no caer con los falsos gestores, quienes ofertan servicios que en ocasiones resultan ser fraudes. Explicó que, muchas veces, el asedio de los coyotes es en respuesta a la debilidad del Estado por facilitar trámites y orientar sus ventanillas a la burocracia engorrosa “que harta a la persona para dar continuidad a un proceso personal”.

El panista agregó que estos “coyotes” luego falsifican documentos y los usan para delinquir. “Cabe destacar que es un delito que se castiga hasta con seis años de prisión” dependiendo la entidad federativa”.

Finalmente, detalló que quienes son más expuestos a estas situaciones, son los jóvenes y adultos mayores, a quienes engañan y enganchan para extorsionar”.

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