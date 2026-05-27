El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un hombre predecible, contrario a lo que se pueda opinar, explicó el exdirector de Políticas Públicas del mandatario republicano en su primer mandato, Carlos Díaz-Rosillo.

Durante el IX Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), explicó que el Presidente de Estados Unidos es muy controvertido porqué no le importa lo que opinen de él en Europa, Asia o en otros países, pero sí le interesa lo que digan de él en su país.

“Sí le interesa lo que opinan de él en Michigan, en Wisconsin, en Iowa, en Nebraska, en su país, en lo que él considera son las zonas donde vive lo que él llama las mujeres y los hombres olvidados por el gobierno de Estados Unidos”, agregó.

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Añadió que “es un hombre extraordinariamente predecible y cuando hablo de esto... la gente se sorprende porque piensa que es sumamente impredecible”.

Díaz-Rosillo comentó que uno de los temas en los que pone especial atención el mandatario estadounidense es en la reciprocidad, porque para él “las relaciones recíprocas son extraordinariamente importantes”, lo que explica su idea de poner aranceles.

Explicó que Trump es muy pragmático y un hombre que “cree que la relación interpersonal entre él y sus homólogos, otros jefes de estado, es muy muy importante para entender la política exterior de Estados Unidos. Aquí la clave es que en este nuevo orden global no hay espacios vacíos o se ocupan o se pierden”.

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El también fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom dijo que para el mandatario de la Unión Americana “quedarse callado no es una opción”, además de que “para él eso no es una opción o estás con él o estás contra él”.

Expuso que para el líder de la Casa Blanca, América es una nueva área de prioridad, porque quiere reforzar las relaciones que tiene con los países que están ideológicamente alineados con su gobierno, pero también pretende hacer crecer al grupo de países que podrían tener otras visiones.

Aunque, añadió que el mandatario estadounidense tiene intereses estratégicos como enfrentar la competencia con China, fortalecer la cadena de suministros y reducir la dependencia de los proveedores asiáticos, regresar la producción de manufacturas a territorio estadounidense entre otros, lo que dijo, “hay gobiernos que han sabido aprovechar muy bien esto”.

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