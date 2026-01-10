Toluca derrota al Monterrey de visita con Hugo Gónzalez como su principal figura

Al bicampeón del futbol mexicano no le duela nada. Se presentó en el Clausura 2026 con un sinfín de bajar y, aun así, dio un golpe de autoridad.

El Toluca derrotó, por la mínima (0-1), al Monterrey en el estadio BBVA y demostró que va en serio por el tricampeonato.

A pesar de no haber contado con más de la mitad de sus titulares, el monarca de la Liga MX se impuso a unos poderosos Rayados que terminaron abucheados en su propio estadio.

El equipo de Domenec Torrent se adueñó del balón desde el primer minuto de juego; sin embargo, no supo qué hacer con él.

Lee También Chivas brilla en su debut y vence al Pachuca; La Hormiga González ya hizo su primer gol

A pesar del amplio dominio de la posesión, los Rayados no fueron incisivos como se hubiera esperado y no provocaron el peligro deseado por su afición en el Gigante de Acero.

Por su parte, los dirigidos por Antonio Mohamed no tuvieron empacho en jugar sin la pelota a aceptaron el rol de ser reactivos. Les salió a la perfección.

Lee También Necaxa sorprende a Santos en el TSM y suma sus primeros tres puntos en el Clausura 2026

En el minuto 55, Helinho se encargó de demostrar que el Toluca estaba cómodo apostando por le contragolpe.

El extremo brasileño se juntó con Santiago Simón y definió de manera espectacular al borde del área grande.

Un zurdazo de primera intención y colocado al poste contrario de Luis Cardenas, quien únicamente se lanzó para hacer más bella la postal.

En el último lapso del partido, las emociones no se hicieron esperar en la Sultana de Norte y los Rayados estuvieron cerca de arrebatarle el triunfo a los Diablos Rojos.

Diego Barbosa se equivocó y cometió una falta infantil sobre Iker Fimbres dentro del área escarlata.

El árbitro central, Luis Enrique Santander, acudió al monito del VAR para revisar la acción y decidió señalar la pena máxima.

De inmediato, Sergio Canales tomó el esférico. Debía ser un penalti rutinario para el volante español.

Enfrente se encontraba Hugo Gónzalez, quien regresó a la titularidad luego del grotesco error que cometió en la ida de la final del Apertura 2025. La presión estaba sobre él.

Sin embargo, el portero mexicano se agigantó en el momento más oportuno y detuvo el disparo del ex del Real Betis.

Con un resbalón incluido por la constante lluvia, Sergio Canales falló cuando nadie se lo esperaba. El Monterrey sufrió una derrota más que dolorosa en el inicio del torneo.

El Toluca salió avante en uno de los estadios más complicados del futbol mexicano y dejó en claro que el objetivo del tricampeonato está más que firme. Cuidado con el diablo.