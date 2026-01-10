Necaxa sorprende a Santos en el TSM y suma sus primeros tres puntos en el Clausura 2026

El TSM Corona esperaba una fiesta con el inicio del torneo, pero terminó con cara larga.

Santos Laguna, bajo el mando del técnico Francisco Rodríguez, buscaba un arranque potente en el Clausura 2026; sin embargo, Necaxa llegó con la pistola cargada y se llevó un valioso triunfo de 1-3 en la Jornada 1.

Los Rayos no perdonaron la siesta inicial de la defensa local. Al minuto 4', tras córner, Agustín Oliveros aparecía solito en el área chica y fusilaba a quemarropa para el 0-1.

La afición aún se acomodaba cuando, al 13', Kevin Rosero metió un pase y Tomás Badaloni cruzaba con clase junto al poste para el 0-2.

Lee También Chivas brilla en su debut y vence al Pachuca; La Hormiga González ya hizo su primer gol

Dos cachetadas en 10 minutos que dejaron a los Guerreros viendo más estrellas.

Santos trato de despertar en algunas ocasiones. Como al 28', cuando Fran Villalba filtró un balón y Lucas Di Yorio con frialdad definió para el 1-2. El descuento prendió la ilusión santista, pero la segunda mitad fue de sufrimiento.

Lee También Liga MX: Monterrey vs Toluca – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026

Y es que, a cinco minutos del final, una falta dentro del área fue el tiro de gracia que puso a Santos contra la pared. Julián Carranza convirtió el penalti para sentenciar el partido.

Necaxa, con orden y algo de fortuna en los postes, aguantó los embates finales y los hidrocálidos festejaron un buen debut en el certamen con el timonel Martín Varini.

Santos, por su parte, suma una nueva tarea: ajustar y afinar la puntería, si quiere recuperar su protagonismo en la Comarca.