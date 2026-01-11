El Monterrey y el Toluca vuelven a verse las caras luego de los intensos duelos de semifinales que protagonizaron en el Apertura 2025.

Los Rayados reciben a los Diablos Rojos en el estadio BBVA, en partido correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026.

El equipo de Domenec Torrent le hace los honores al actual campeón del futbol mexicano, con el objetivo de abollarle su corona.

Sigue aquí el minuto a minuto del Monterrey vs Toluca









Universal Deportes 09:07 PM Liga MX: Monterrey vs Toluca – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026



