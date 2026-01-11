Liga MX: Monterrey vs Toluca – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026

Más Información
El Monterrey y el Toluca vuelven a verse las caras luego de los intensos duelos de semifinales que protagonizaron en el Apertura 2025.
Los Rayados reciben a los Diablos Rojos en el estadio BBVA, en partido correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026.
El equipo de Domenec Torrent le hace los honores al actual campeón del futbol mexicano, con el objetivo de abollarle su corona.
Sigue aquí el minuto a minuto del Monterrey vs Toluca
