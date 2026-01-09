América empató sin goles ante Tijuana en la Fecha 1 del Clausura 2026, pero estrenó el SAOT

En un encuentro que prometía mayores emociones entre Tijuana y América, lo más relevante fue el estreno de SAOT, la nueva tecnología de la Liga MX para marcar con mayor precisión las acciones en fuera de juego.

Xolos y Águilas empataron sin goles en el estadio Caliente, en actividad de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026. Pobre rendimiento de ambos equipos.

Los azulcrema, aún lejos de lo que se espera, sigue sin perder desde 2022 ante los fronterizos; sin embargo, ganar era clave para los de André Jardine, que abrieron el marcador al minuto 25, pero el gol de Raúl Zúñiga fue invalidado.

Si bien, el fuera de juego fue marcado de inmediato, la acción se confirmó con la nueva herramienta tecnológica.

Al minuto 41, Joe Corona salió del campo entre aplausos y entre un pasillo de sus compañeros, para poner punto final a su carrera y darle paso a Ignacio Rivero, el refuerzo estelar de los Xolos,

América tuvo las acciones más claras, pero el arquero mexicano Antonio Rodríguez se convirtió en el MVP del encuentro con grandes intervenciones.

Rodrigo Dourado cumplió con su primer partido con la playera azulcrema. Recuperó balones y distribuyó, pero el ataque de las Águilas sigue sin despertar. Ni Rodrigo Aguirre ni Raúl Zúñiga ni Patricio Salas. Ningún atacante de los capitalinos mostró algo diferente.

Viene la primera fecha doble del Clausura 2026 y ambos equipos deberán ofrecer otra cara.