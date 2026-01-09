Chivas exporta a uno de sus delanteros a equipo de Colombia que es propiedad de Carlos Vives

Las Chivas están a nada de comenzar su participación en el Clausura 2026, donde tratarán de mejorar lo que hicieron en el Apertura 2025.

El Rebaño debutará en el nuevo torneo de la Liga MX este sábado 10 de enero cuando reciba al Pachuca en el estadio Akron.

Para protagonizar un mejor certamen que el anterior, el equipo rojiblanco ha sumado dos incorporaciones: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

Además, cuenta con el regreso de Ricardo Marín tras su préstamo con el Puebla; sin embargo, ya cuenta con más salidas que llegadas.

Las Chivas se han desprendido de Javier Hernández Cade Cowell, Isaac Brizuela y Alan Mozo.

Aunque, este viernes 9 de enero hicieron oficial una nueva baja rumbo al Clausura 2026, por lo que tienen cinco futbolistas menos y apenas los sustituyeron con dos.

En esta ocasión, la directiva del Rebaño anunció que uno de sus centrodelanteros no continuará bajo los órdenes de Gabriel Milito.

A través de sus rede sociales, el equipo rojiblanco se despidió de uno de sus atacantes que tendrá que buscar minutos en otro club, ya que las llegadas de Ángeles Sepúlveda y Ricardo Marín no le permitirán tener demasiado protagonismo.

“Mucho éxito en lo que venga, Teun. Nuestro Rojiblanco, Teun Wilke, jugará en el Fortaleza CEIF. ¡Nos lo cuidan mucho!”, publicó.

De esta manera, el exjugador del Círculo de Brujar continuará su carrera en equipo de Colombia que es propiedad de Carlos Vives.

A principios de 2025, el cantautor colombiano se hizo accionista de esta institución con el objetivo de impulsarla y fomentar el crecimiento de su cantera para fortalecer la formación de futbolistas cafeteros.

Carlos Vives compró acciones del conjunto colombiano, junto a su compatriota, el ciclista Rigoberto Urán.

Cabe resaltar que Teun Wilke jugará en el Fortaleza CEIF a préstamo por un año y tratará de sumar minutos para regresar a las Chivas con más ritmo competitivo.

Durante su etapa con el primer equipo del Rebaño, el centrodelantero mexicano disputó 15 partidos, anotó dos goles y aportó una asistencia.