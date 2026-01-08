Más Información

Ángel Sepúlveda apunta a la titularidad con Chivas frente a Pachuca

Gabriel Milito tiene una duda para el partido del próximo sábado, cuando Chivas debute en el Clausura 2026 ante Pachuca.

La decisión se disipará este viernes tras evaluar el trabajo de Armando González, quien en el torneo pasado no pudo concluir la campaña debido a una molestia. Aunque ya está recuperado, el cuerpo técnico quiere revisar el estado físico del MVP del certamen anterior.

Ángel Sepúlveda ha realizado los entrenamientos de manera sobresaliente, ha entendido el rol que se le asigna y Milito valora su disposición y disciplina táctica. El cuerpo técnico deberá decidir si inicia “Hormiga” o el “Ángel del Gol”.

Brian Gutiérrez hará su debut en casa en la Liga MX. Estará en la media cancha junto a Omar Govea, tal como funcionaron ante Atlas en el partido del pasado sábado en el Estadio Jalisco.

Gutiérrez ocupará el lugar de Fernando González, quien continúa con su proceso de recuperación tras una molestia muscular presentada durante la pretemporada. Por su parte, Daniel Aguirre saldrá como titular en la defensa central, decisión ya definida por el estratega.

