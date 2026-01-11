Memes se burlan del Real Madrid tras derrota 3-2 ante Barcelona en Supercopa de España 2026

Más Información

En el clásico disputado en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí, el se impuso 3-2 al Real Madrid y conquistó la Supercopa de España 2026.

El brasileño Raphinha fue la gran figura con un doblete, incluyendo el gol de la victoria a los 73 minutos, un disparo fortuito que se desvió en el defensor madridista Raúl Asencio y engañó a Thibaut Courtois.

El partido tuvo un primer tiempo frenético: Raphinha abrió el marcador a los 36 minutos en un contragolpe, pero Vinícius Júnior igualó con un golazo individual en el tiempo añadido, rompiendo una sequía de 16 partidos sin anotar.

Lee también:

Lewandowski puso nuevamente en ventaja al Barcelona, y Gonzalo García empató rápidamente para los blancos, dejando el 2-2 al descanso.

En la segunda mitad, el Barcelona resistió pese a la expulsión de Frenkie de Jong en el descuento. Raphinha selló el triunfo con su segundo gol, desviado, que desató la euforia culé y dejó sin efecto la entrada tardía de Kylian Mbappé al minuto 76.

Esta victoria permite al Barcelona sumar su título número 16 en la Supercopa, ampliando su ventaja sobre el Real Madrid. Los pupilos de Hansi Flick, tras golear 5-0 al Athletic en semis, continúan su gran momento, mientras que los de Xabi Alonso, vencedores 2-1 del Atlético en la previa, sufren su segunda final perdida consecutiva ante el eterno rival.

MEMES se burlan del Real Madrid tras la derrota ante el Barça en la Supercopa de España

Las redes sociales no tardaron en reaccionar: los memes inundaron internet con burlas implacables hacia los merengues.

Desde imágenes de jugadores del Madrid como "hijos" del Barcelona hasta montajes humorísticos sobre la derrota en territorio neutral, los aficionados culés celebraron con ironía el tropiezo blanco.

La afición blaugrana llenó X y otras plataformas con divertidas postales. El clásico cumplió con las expectativas de emoción y goles, pero el trofeo se va a Cataluña, acompañado de risas virales en la red.

