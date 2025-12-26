Más Información

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

I.M Pei, el arquitecto que siempre se salía con la suya

Biblioteca Vargas Llosa muestra cómo el Nobel calificaba y "descuartizaba" sus libros

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Yolanda Andrade reapareció en un video en el que habla de su actual estado de salud y de los tiempos complicados que ha vivido junto a su familia, previo a este material,, después de que se manejara en medios la versión de que supuestamente su hermana Marilé y su pareja, la tenían "secuestrada".

Se dijo que Andrade, de 53 años ya no podía manejar sus bienes ni tenía ninguna libertad porque presuntamente este control lo ejercía su hermana y el novio de ésta, sin embargo, Yolanda no habló al respecto en su video compartido en Nochebuena.

En este nuevo video, la conductora dese sincera con sus seguidores y comienza hablando de lo difícil que ha sido este 2025 debido a que le diagnosticaron ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal que ataca las neuronas motoras en el cerebro y médula espinal, causa debilidad muscular, parálisis y fallo respiratorio, sin afectar la capacidad mental ni los sentidos. Actualmente no tiene cura.

"Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron esa enfermedad y otras cositas más, ha sido un año muy pesado para mi, para mi familia y mis seres queridos", expresó.

Confesó que tal vez a mucha gente le parecerá raro este video, pero lo hacía porque tenía ganas y porque sabe que hay personas que están pasando por lo mismo que ella, por una enfermedad en la que un día estás bien y otro no; definió su estado como una fatiga crónica.

Yolanda Andrade muestra el catéter por el que le ponen los medicamentos que necesita.

"Quizás les parezca raro este video pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad degenerativa; a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, abrir los ojos, no puedes caminar, hablar, una fatiga crónica".

Yolanda mostró que en su reciente estancia en el hospital le colocaron un catéter por donde le suministran suero y medicamento, pues confesó, sus "venitas ya no podían más".

Finalmente, Yolanda Andrade dio las gracias a la gente que le manda buenos deseos, a sus amigos que la quieren y que están al pendiente de ella, y a los que la apoyan con sus oraciones y con su amor.

Se dijo feliz por ver a su familia que fue a visitarla; en el video para desear una Feliz Navidad, se sinceró al decir que tal vez se trataba de su última Navidad.

