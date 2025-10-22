Yolanda Andrade dice que no quiere irse de este mundo sin decir su verdad, por eso cada vez que alguien le pregunta sobre lo que hubo entre ella y Verónica Castro, reitera que el romance fue real a pesar de que la actriz de 73 años lo sigue negando, eso sí, la conductora asegura que no la sacó del clóset, una metáfora que significa revelar la orientación sexual o la identidad de género de una persona sin su consentimiento.

Fue en 2019 cuando Yolanda habló por primera vez del tema con el periodista Javier Poza, con el reveló que tras la boda se había convertido en la "madrastra de los hijos" de su esposa, y aunque no dijo que se tratara de Verónica Castro, dio varias pistas que apuntaron a la actriz de telenovelas como "Rosa salvaje".

Andrade afirmó que casarse fue un acto de amor y describió la unión como un momento muy bonito, y dejó claro que no era broma, pues aseguró tener fotos y videos que prueban esta boda simbólica.

Yolanda Andrade comparte en su Instagram esta foto del pasado junto a Verónica Castro, acompañada de un mensaje.

Castro negó rotundamente los dichos de Yolanda.

“Aclaro que no me casé, yo nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos pues cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que haga bromas y te cases también en broma como lo puedes hacer en una kermés", afirmó.

Yolanda Andrade da declaración definitiva sobre Verónica Castro

Andrade, quien padece dos enfermedades degenerativas, y asegura que los médicos no le dan más de cinco años de vida, regresó a grabar un par de programas de "Montse & Joe" después de no haberlo hecho en este 2025.

En su encuentro con la prensa fue cuestionada, una vez más, sobre Verónica Castro y lo molesta que se pone la actriz cada que le preguntan sobre el supuesto romance que tuvo con Yolanda, sin embargo ella insiste en que siempre ha dicho la verdad.

"No me gustan las mentiras, yo no soy mentirosa, nosotros como norteños decimos las cosas claras, pero sí le puse eso a la señora porque me nació y porque es verdad; vi que se hizo un mitote por ese recadito", dijo.

Yolanda Andrade reacciona con esta publicación a comentarios de Verónica Castro.

Al recadito que se refiere es al que escribió hace unos días en sus redes dedicado para Verónica: "Siempre dices que no te gustan las mentiras, ahora las coleccionas".

Castro se molestó con una reportera que la cuestionó sobre Yolanda, algo que Yolanda lamentó.

"Se le cayó la máscara un ratito, eso me tuve que comer yo muchas veces; otra personalidad, la verdadera", expresó.

La conductora dejó claro que no sacó del clóset a la Vero, pues sólo dijo la verdad.

"Mi mamá le habló a la señora y me pidió que ya no hablara de ella tampoco, lo que pasó y fuimos a un lugar tan lejos y tan bonito, lo que se vivió tan bonito acabó siendo un chisme de barrio y una cosa triste que nos ha llevado a las dos a ... mi a que me apedreé todo mundo que 'porque la saqué del clóset'; nadie sale del clóset, tú sales solito, no hay ningún clóset, hay libertad, no hay etiquetas, no confundan, y la vida es así", expresó.

"Y Verónica, que Dios te bendiga a ti también, y delante de la Virgen yo nunca dije ninguna mentira, muchos menos para lastimarte, nunca jamás", finalizó.

