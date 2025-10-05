Más Información

se niega a contestar preguntas relacionadas a la salud de , luego de que la conductora sugiriera que el deterioro de su estado, podría deberse a un "trabajo de brujería"; la actriz muestra hartazgo de que se le siga vinculado con ese tema.

Castro fue captada en su arribo al aeropuerto de la CDMX. Asistida por un silla de ruedas y una cánula nasal, un tubo flexible que transporta oxígeno por medio de los orificios de la nariz.

Por ese motivo, Telemundo -y otros medios de comunicación- la cuestionaron acerca de si se encontraba con algún problema de salud, a lo que la actriz contestó que no, en cambio, explicó que sólo era asistida con un poco de oxígeno para que pudiera trasladarse con más agilidad.

Lee también:

"No (estoy enferma), necesito caminar más rápido, necesito oxigeno", expresó.

Y, si bien, en ese momento, no mostró ningún tipo de disgusto por la pregunta, ni tampoco cuando fue interrogada sobre las acusaciones de abuso sexual a menores, al que estuvo vinculada, hace unos años, su semblante cambió por completo cuando escuchó el nombre de Yolanda Andrade.

Aún sin que la reportera de "Productora 69" terminara de formular su pregunta, al escuchar el nombre de "Joe" y la frase "trabajo de brujería", Castro no permitió que se hablara más del tema, afirmando que, así como hay personas que les da gusto saber de ella, hay quienes tratan de vincularla con situaciones negativas.

Lee también:

"¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, véle la cara", indicó.

"La Vero" negó que ese tipo de rumores, que han sugerido que ella tuvo que ver con el deterioro de salud de Andrade, la afecten.

"¿Qué me va a doler?, claro que no, n´mbre, ¿qué estoy loca?", dijo entre risas.

Lee también:

Cuando la reportera con la que se disgustó argumentó que, tal vez si aclaraba las especulaciones, dejaría de ser interrogada de ese tema, la actriz, con tono firme, le dijo que no tenía por qué darle ninguna explicación, por lo que la exhortó a buscar a Yolanda y preguntarle a ella.

"¿Yo a ti?, ¿aclararte qué?, yo no tengo nada que aclararte a ti, ¿a ti?, nada, ve y pregúntaselo a ella".

