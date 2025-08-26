Verónica Castro se siente orgullosa de sus canas, las cuales, cuenta, empezaron a salir hace tiempo y decidió dejarlas por "un ratito", pero después le gustó cómo se veía su cabellera y actualmente, a sus 72 años, las luce con orgullo.

La Vero, como la llaman de cariño, admitió cómo el paso del tiempo, y llegar a la tercera edad, no es cosa fácil, las capacidades del cuerpo cambian, y pide empatía de las personas, pues ella ya vive los estragos.

"Quiero echarle ganas porque me está pasando, llegas a la tercera edad y dices 'necesito que alguien me cuide', necesito que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedo caminar rápido, de que alguien te voltee a ver", admitió en entrevista con el programa "Hoy".

Además de ser un rostro conocido en las telenovelas mexicanas, Castro fue una figura muy importante en las décadas de 1980 y 1990, cuando se desempeñó como conductora de diferentes late night shows como "Noche a noche" y "Mala noche… ¡No!".

Verónica Castro cumple casi seis décadas de trayectoria artística, su rostro es de los más entrañables de la pantalla mexicana. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Verónica Castro perdió estabilidad emocional tras la muerte de su madre

Verónica castro admitió que llegar a la tercera edad representa un sufrimiento tanto para hombres como para mujeres.

"Nos cuesta trabajo todo", se sinceró.

Compartió que no se ha retirado del todo, pues no descarta regresar a los escenarios o a algún proyecto si surge una propuesta para una actuación corta e interesante o que no interfiera con su estado de salud, pues admite que retirarse por completo es difícil.

"Dejarla al 100% se siente fuerte", expresó.

La conductora admite que a partir de la muerte de su madre Socorro en la pandemia comenzó a perder estabilidad emocional, aunque está consciente de que de la muerte nadie se escapará.

"De todas maneras nos tenemos que ir todos", dijo al matutino.

