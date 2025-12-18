Más Información

Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram para reportarse con su "público conocedor", después de que estuviera por una presunta recaída de salud; la conductora de 53 años padece de dos enfermedades degenerativas que la han obligado a retirarse paulatinamente del ojo público.

Andrade cumple dos años con problemas de salud, dificultades para hablar y caminar la han ido alejando del programa "Montse & Joe" que conduce junto a su amiga y expareja Montserrat Oliver desde 2018.

Yolanda, acompañó su mensaje con una imagen del altar de la Virgen de Guadalupe en la Basílica ubicada en la Ciudad de México; en el mensaje aprovechó para desear a sus seguidores una Feliz Navidad y un Próspero Año 2026.

"Público conocedor y medios de comunicación: Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026. Con amor: Yolanda Andrade".

Una enfermedad degenerativa es una condición crónica e irreversible en la que la función o estructura de tejidos y órganos empeora progresivamente con el tiempo y afectan principalmente el sistema nervioso, músculos y articulaciones, causando pérdida de movilidad, discapacidad y muerte celular.

