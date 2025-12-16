Más Información

está hospitalizada desde hace varios días tras sufrir una recaída en su estado de salud, la conductora de 53 años que la han mantenido fuera del ojo público de manera intermitente desde hace dos años.

Fue hace dos meses que Yolanda Andrade reapareció en televisión conduciendo su programa después de ausentarse por más de medio año; a su regreso, junto a su expareja, colega y amiga Montserrat Oliver, Yolanda confesó que se sentía una fatiga absoluta en su cuerpo, y habló de la difícil realidad de vivir con enfermedades degenerativas y depresión.

Andrade fue recibida entonces entre porras, abrazos, besos y mensajes de amor, Oliver la recibió con mucho cariño y se dijo feliz por volver a estar junto a su incondicional y con quien ha compartido varios proyectos en las últimas dos décadas.

Aunque Oliver no perdió su característico estado de salud, se sinceró en el programa al decir que estaba pasando por momentos muy complicados pero que no perdía la fe.

"Tú no sabes las que he pasado, mi mente está completamente bien y no me puedo mover", dijo.

Yolanda Andrade regresó en octubre a grabar "Montse & Joe" tras ser diagnosticada con dos enfermedades degenerativas.
Yolanda Andrade regresó en octubre a grabar "Montse & Joe" tras ser diagnosticada con dos enfermedades degenerativas.

A la par de las dos enfermedades degenerativas que le diagnosticaron tras varios estudios, Andrade admitió que la depresión se ha hecho presente en varios momentos de este proceso.

Aunque Andrade no ha hablado con claridad qué enfermedades degenerativas padece, se sabe que una enfermedad degenerativa es un trastorno crónico que provoca un deterioro progresivo e irreversible de células, tejidos u órganos a lo largo del tiempo, resultando en una pérdida gradual de función y discapacidad.

Yolanda presenta problemas en el lenguaje y en su capacidad para caminar; luchó contra un aneurisma cerebral que afectó su visión.

Fue hace una semana cuando Yolanda hizo su más reciente publicación en redes sociales, donde se ha mantenido muy activa y en contacto con sus seguidores.

