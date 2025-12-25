Con la petición a los medios de comunicación de ser responsables al informar, y deseando a sus seguidores feliz Navidad, es como reapareció Yolanda Andrade en las redes sociales, junto a su hermana Marilé y el novio de ésta, Sergio Araiza Roldan.

"Ustedes saben que soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos, mi sobrino de Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia", expresó Yolanda a través de un video, donde se aprecia el ambiente de su casa a media luz.

En las imágenes la conductora de "Montse & Joe" luce en buenas condiciones, perfectamente vestida y peinada, y mostrando resiliencia ante su situación, como lo ha hecho en los casi dos años de sus problemas de salud, primero un aneurisma y después una enfermedad degenerativa, aunque no lo ha confirmado se ha dicho en los medios que es esclerosis múltiple.

Lee también: Reportan que Yolanda Andrade está hospitalizada tras sufrir recaída en su estado de salud

Agradeció a Marilé y a Sergio -su cuñado- qué le hayan organizado esta reunión familiar, para después mandar un mensaje a sus seguidores.

"Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien, y a mi querido Culiacán, mis bendiciones siempre, los quiero mucho plebes", dijo Yolanda.

Acto seguido le dio la palabra a Marilé, quien estaba abrazada a su novio, y ella aseguró que estaban todos juntos y felices como familia, como una forma de desmentir los que el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo hace unos días, que ella tenía secuestrada a Yolanda Andrade, con la complicidad de su novio.

"La verdad es que les pido a los medios de comunicación que sean responsables con lo que dicen, estamos disfrutando la vida de mi hermana, estamos muy felices de vivir estos momentos, como dice Joe, nunca habíamos estado tan unidos y tan felices en una Navidad, porque es super Grinch", comentó Marilé, dirigiendo su mirada hacia Sergio.

Lee también: Yolanda Andrade revela la cruda realidad de vivir con enfermedades degenerativas y depresión: "una fatiga absoluta en mi cuerpo"

Enseguida su pareja, quien es asesor financiero, pidió que se dejara de perseguir la nota, y los dejaran festejar en familia, porque estarían todos reunidos en la cena de Nochebuena, incluso llegarían sus hijos a dicha reunión, y agregó que había que mirar hacia adelante, nunca hacia atrás o quedarse atrapado en la densidad de las cosas.

Entonces Yolanda Andrade cerró con un mensaje, el cual a pesar de sonar positivo, se siente como uno de despedida.

"Qué Dios los bendiga a todos, feliz Navidad, besos mi querido Culiacán, público conocedor, que no se les olvide que los amo, quizá esta sea mi última Navidad, así que no se les olvide nunca jamás que los amo", fue como remató su mensaje Yolanda Andrade.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc