Intelectuales reaccionan a la detención de Nicolás Maduro y advierten riesgos para Venezuela

De Aztlán a la fundación de Tenochtitlán: exposición reconstruye el pasado del pueblo mexica

La UNAM y su compromiso social

Shelley, vigente con nueva traducción de su Adonáis

"Mi reto fue humanizar al Principito, yo quería darle alma": Antonio Lorente

Tras revisión, sin afectaciones al patrimonio cultural por sismo, reporta Secretaría de Cultura

y Montserrat Oliver volvieron a estar juntas, y aunque ese reencuentro no fue en el programa "Montse & Joe", sí fue en un En Vivo en el que las conductoras platicaron y se rieron juntas.

Andrade, de 53 años, recibió nuevamente oraciones de los cibernautas, oraciones que se han intensificado desde que , una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que destruye las neuronas motoras, causando debilidad muscular severa, parálisis y dificultades para hablar, tragar o respirar.

Pese al panorama poca alentador, Montserrat Oliver dijo que deseaba que el 2026 fuera un año sanador para Yolanda, y que estaba segura que después de tanta oración y buenos deseos, la enfermedad se desapareciera y Andrade se convirtiera, una vez más en la excepción.

"Vas a ser la excepción a la regla", le dijo.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver celebraron su primer reencuentro en 2026.

Yolanda, quien está acompañada por su familia, admitió que el 2025 fue un año muy peculiar, y compartió que lo más hermoso que vivió en este año que terminó fue encontrarse con fans y que le dijeran que rezaban por ella para que se recuperara.

Fue entre pétalos de rosas, un filtro que le gustó a Yolanda, que la conductora recibió a Montserrat, ambas agradecieron el acompañamiento del público a lo largo de 25 años del programa.

Desde su rancho, Oliver enseñó sus perritos y presentó a Apolo, su nuevo caballo, algo que fascinó a Yolanda, quien se dijo orgullosa y feliz porque Montse está cumpliendo sus sueños.

Las conductoras, que vivieron en el pasado un romance, demostraron que a pesar del paso del tiempo y la distancia, su conexión sigue siendo fuerte y divertida.

