La presunta recaída de salud de Yolanda Andrade, ha llevado a la conductora ha compartir diferentes publicaciones, a fin de aclarar que no está secuestrada, por su hermana Marilé y su cuñado Sergio, como se ha especulado en días recientes: aunque bromeó con su cuñado, advirtiéndole que el dinero que ha generado a lo largo de su trayectoria no será para él.

No fue sino hasta que la propia "Joe" explicó en un video que la enfermedad que padece es Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que sus fans compredieron la natulareza de su condición, en la que a veces su capacidad de hablar y caminar se dificulta y, pasado un tiempo, puede mejorar.

En la incertidumbre de su esperanza de vida, la también actriz ha estado en vuelta en especulaciones relacionadas al trato que ha recibido de su familia, específicamente de su hermana Marilé.

En principio, se dijo que la hermana de Yolanda era la integrante de la familia que se encontraba más al pendiente de su salud, pues era quien la acompañaba en todas sus revisiones y diagnósticos, sin importar qué tan lejos se encontrara la clínica en que fuera evaluada.

Sin embargo y, específicamente, desde que Marilé comenzó una nueva relación amorosa, con el asesor financiero Sergio Araiza Roldán, comenzó a decirse que él y la hermana de Andrade estaban detrás del patrimonio que "Joe" ha creado desde su debut en el medio artístico, motivo por el que estaba "secuestrada" por ambos.

Fue en la víspera de Navidad, cuando la propia Yolanda, en un video donde aparecía su familia, entre ellos Marilé y su pareja, que expresó que todas las especulaciones que giraban en torno a ella carecían de veracidad.

No conforme con esta aclaración, este lunes -29 de diciembre- Andrade compartió un nuevo clip, junto a su cuñado, en el que piden a sus seguidores no creen en lo que si dice en redes, afirmando que, entre ellos, hay una excelente relación.

"Rápidamente, Sergio no me secuestró, para nada, Sergio no maneja mi dinero, Sergio no toma decisiones de mis medicamentos", dijo,

Ademá, ambos, fueron irónicos con la especulación de que él puede, presuntamente, manejar la menta de Andrade.

"Que tengan feliz Año, felices fiestas y, de aquí para allá, mucho amor, respeto a mi hermana, que está muy contenta y está muy feliz y yo la amo, entonces, que Dios los bendiga, vivan su experiencia de vida y amor y, principalmente, de respeto", recalcó "Joe".

"Así que, por favor, ya... estos medios chiquititos que se enfocan en lo más gris y en lo más denso, de eso, dejen de decir lo que están diciendo, de lo que están mintiendo, esta familia es increíble", dijo él.

Y con el humor que la carectariza, Yolanda remató diciendo:

"Que Dios los Benidga, salud, cuñis, aguas con mi lana, cabrón", lo que generó las risas de Marilé y Sergio.

