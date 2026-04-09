Con una foto del día de su boda, Naomi Sheehan se despidió en redes de su esposo Michael Patrick, actor de "Game of Thrones", quien murió a los 35 años mientras se encontraba en cuidados paliativos. Patrick padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El actor y escritor irlandés se casó con Naomi en 2023, el mismo año en el que fue diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa e incurable que afecta los nervios encargados del movimiento y provoca la pérdida progresiva de la función muscular.

En la imagen la pareja aparece sonriente y de la mano, la ceremonia de hace dos años fue una celebración muy romántica y familiar

Su esposa, Naomi Sheehan, dio a conocer la noticia el miércoles 8 de abril a través de Instagram, donde detalló que el intérprete, quien tuvo una aparición en la sexta temporada de "Juego de Tronos", falleció mientras se encontraba en cuidados paliativos.

“Anoche, Mick falleció en un hospicio en Irlanda del Norte”, escribió Sheehan. También explicó que el diagnóstico le fue dado el 1 de febrero de 2023 y que ingresó al centro médico diez días antes de su muerte, donde recibió atención especializada. Según compartió, el actor murió en tranquilidad, acompañado por sus seres queridos.

Boda del actor Michael Patrick con Naomi Sheehan.

Naomi Sheehan confesó el gran dolor que siente ella y la familia por la pérdida, sin embargo, destacó que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo.

Lee también: Eric Dane: del galán televisivo al actor que enfrentó la ELA fuera de cámara

"No hay palabras para describir nuestro profundo dolor. Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo".

Sheehan destacó cuál era una de las frases favoritas de su esposo, y recomendó seguirlas en vida, pues eso es lo realmente importante.

"A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora nos parece muy apropiada: 'Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera'. Así que, no le des demasiadas vueltas. Comer. Beber. Amar".

Lee también: Yolanda Andrade y otros famosos que sufren ELA, padecimiento degenerativo de las neuronas motoras

La despedida de Michael Patrick

A inicios de febrero, Michael Patrick dio una última actualización sobre su estado de salud, compartió que le habían dado un año de vida, y que tenía que someterse a una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico que crea una abertura (estoma) en el cuello, directa a la tráquea, para insertar un tubo o cánula que facilita la respiración. El actor no quiso someterse a ella.

"En resumen, no me voy a hacer la traqueotomía. Me confirmaron que tardaría entre 6 y 12 meses en poder volver a casa por falta de personal; mi neurólogo nos dio la noticia de que probablemente me quede un año de vida, así que no quiero arriesgarme a pasar una cantidad significativa de ese tiempo en una cama de hospital".

Michael Patrick en su última publicación el 6 de febrero junto a su pequeño ahijado. "Mi neurólogo nos dio la noticia de que probablemente me quede alrededor de 1 año".

Michael agradeció la ayuda económica que recibió a través de la campaña de GoFundMe, y aunque no se sometió a la traqueotomía, dijo que ese dinero lo ocuparía para atención especializada durante la etapa final de su vida.

Confesó que tenía muchos planes, y que lo había ido a visitar su pequeño ahijado.

"En fin, aún me queda mucho por vivir y muchos planes. Aquí está mi pequeño ahijado Micheál visitándome en el hospital".

Lee también: Muere Pedro Torres, productor de "Big Brother" y visionario de la televisión en México

rad