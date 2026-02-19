Durante años, Eric Dane fue reconocido como uno de los actores más atractivos de Hollywood, su sonrisa, carisma y presencia enamoró a la televisión estadounidense y sus miles de fans alrededor del mundo.

Sin embargo, durante sus últimos meses, esa imagen se convirtió en un recuerdo. En abril del 2025, Dane fue diagnosticado con Esclerosis lateral amiotrófica, perdió la movilidad de su cuerpo y se alejó del ojo público.

Esta tarde, y tras una batalla de casi 10 meses, el actor de 53 años falleció, dejando como legado una exitosa carrera y su voz a favor de la lucha de la condición que le arrebató la vida.

Nacido en San Francisco el 9 de noviembre de 1972, Dane no parecía destinado a la actuación. En la preparatoria fue atleta de waterpolo y el teatro apareció casi como un accidente, cuando participó en una obra escolar de “Todos mis hijos”, de Arthur Miller.

Ese primer contacto fue suficiente para llevarlo, después de graduarse, hasta Los Ángeles, donde inició una carrera irregular con apariciones breves en series de los años noventa, todavía lejos de cualquier protagonismo.

El éxito le llegó de manera avasalladora, cuando en 2006, se integró al elenco de "Grey’s Anatomy" como Mark Sloan, un atractivo cirujano plástico. Este papel lo convirtió en una figura central del drama médico y uno de los rostros más reconocidos de Hollywood.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, la misma popularidad que lo llevó a lo más alto del estrellato, también encasilló su carrera, pues no había una sola persona que no escuchara su nombre y pensara, de inmediato, en batas, quirófanos y drama.

Tras la muerte de su personaje en 2012, Eric decidió mostrar una faceta distinta, alejado de los típicos personajes de galán, interpretó papeles mucho más arriesgados, como el del capitán Tom Chandler en “The Last Ship”.

El verdadero giro llegó con "Euphoria". Como Cal Jacobs, encarnó a un padre autoritario violento y con una doble vida que lo reposicionó como un actor multifacético.

En el cine, su trayectoria fue menos constante pero diversa: participó en producciones comerciales como “X-Men: The Last Stand”, “Valentine’s Day” o “Burlesque”.

Esa evolución se vio interrumpida en 2025, cuando habló públicamente de su enfermedad con la revista "People".

"Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", dijo a la publicación estadounidense.

En ese entonces, su familia se convirtió en su refugio y principal apoyo, sobre todo la actriz Rebecca Gayheart, su exesposa. Aunque la pareja se había separado en 2018, mantuvieron una relación cercana.

Por desgracia, su condición se agravó con rapidez, y terminó por alejarlo de las cámaras. Su última aparición en público ocurrió en octubre pasado, cuando fue visto, en silla de ruedas, en el aeropuerto de la ciudad de Washington.

