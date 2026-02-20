Las últimas palabras a Eric Dane estuvieron dedicadas a sus hijas Billie y Georgia, el actor de "Grey's Anatomy", que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y murió a los 53 años, confiesa sus temores, sus amores y errores en una última entrevista que realizó para Netflix en noviembre de 2025, la cual sera transmitida.

Netflix ha lanzado hoy la última entrevista que concedió el actor estadounidense, en ella se dirige a sus hijas, les aconseja y les pide "que aprecien el presente".

"El presente es todo, aprecien el momento", dice a cámara Dane, quien saltó a la fama por su personaje del doctor Mark Sloan en la serie "Grey's Anatomy".

La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix "Famous Last Words" ('Últimas palabras célebres') que el artista, que también obtuvo el reconocimiento del público por la serie "Euphoria", aceptó grabar ya que solo se emitiría después de su muerte.

En esa conversación, según informa la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.

"Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca", asegura Dane.

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y en ella se ve al actor con dificultades de movilidad y también en el habla.

El intérprete se sincera ante la cámara y se describe como "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre", y reconoce que era un hombre feliz.

A sus hijas les dirige las últimas palabras de la entrevista: "Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?".

Les aconseja que vivan "ahora, justo ahora". "Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tienen que vivir el ahora. El presente es todo. Aprecien cada momento".

También les pide que se enamoren, "no necesariamente de una persona, aunque lo recomiendo. Pero enamorense de algo. Encuentren su pasión, su alegría. Encuentren aquello que las motive a levantarse cada mañana".

Última publicación de Eric Dane en Instagram. Foto: Instagram @realericdane

Y explica que su amor por su profesión le ayudó a superar "los días más oscuros": "Todavía quiero ponerme frente a una cámara", reconocía.

La última recomendación que les hace es que elijan "sabiamente" a sus amigos, de los que él se siente agradecido, tanto como de su familia.

"Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. Ya no puedo hacer las cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas", confesaba.

"Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu", explicaba sobre la ELA, contra la que luchó durante un año desde que le fue diagnosticada.

"Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras", con ese mensaje Dane le puso punto final a la entrevista.

¿De qué murió Eric Dane?

Eric Dane padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), esta afectación mortal del sistema nervioso, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, acabó con la vida del actor en menos de un año después de que anunciara su diagnóstico.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la ELA es poco frecuente. En 2022, hubo casi 33 mil casos estimados, señalan investigadores, quienes proyectan que los casos aumentarán a más de 36 mil para 2030.

La enfermedad es ligeramente más común en los hombres que en las mujeres y tiende a presentarse en la madurez, entre los 40 y los 60 años. Esta enfermedad afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provoca pérdida del control muscular y empeora con el tiempo.

La ELA hace que las células nerviosas de las partes superior e inferior del cuerpo dejen de funcionar y mueran. Los nervios dejan de activar músculos específicos, lo que con el tiempo produce parálisis. Las personas con ELA pueden desarrollar problemas de movilidad, del habla, deglución y respiración.

Se desconoce la causa exacta de la enfermedad, y expertos de la Clínica Mayo indicaron que un pequeño número de casos es hereditario.

Se conoce como enfermedad de Lou Gehrig por el jugador de los Yankees de Nueva York incluido en el Salón de la Fama. A Gehrig le diagnosticaron ELA en 1939, el día de su cumpleaños número 36; murió en 1941 y fue durante décadas el rostro de la ELA.

*Con información de EFE.

