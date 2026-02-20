La muerte de Eric Dane ha generado que la comunidad artística de Hollywood exprese sus condolencia y comparta las vivencias que tuvo con el actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria".

James Pickens, su compañero en la serie “Grey’s Anatomy”, le dedicó algunas palabras en sus redes sociales.

Quien diera vida al “Doctor Richard Webber” colgó en su cuenta de Instagram una foto de Eric en personaje, debajo de la cual escribió “Descanse en paz”.

A él se ha sumado con mensajes similares Kevin McKidd (“Doctor Hunt”), de la misma serie.

Dane, considerado uno de los actores más capaces de su generación, murió a los 53 años de edad, tras una batalla con la Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada en abril pasado. El fallecimiento fue dado a conoce por su propia familia por medio de un comunicado.

Alyssa Milano, su compañera en “Hechiceras”, ha optado por poner un paquete de siete fotografías de Eric en personaje y con su familia.

Y Martin Lawrence, de la saga “Bad boys”, con quien trabajó en la más reciente entrega, ha sido el del mensaje más largo hasta esta noche.

“Mis condolencias van a la familia. Te lo puedo decir de primera mano: un sólido hermano, un verdadero profesional, y trajo esa presencia cada vez. ¡Mucho amor!”, apuntó.

Elizabeth Tollouch, quien ha dado vida a “Lois Lane” en las series “Superman and Lois” y “Arrow”, recordó la terrible batalla que Eric sostuvo con la enfermedad.

“Te deseo paz en el más allá. Mi corazón están con mi amigo”, escribió la actriz.

De México, Isabel Madow “La Secre de Brozo”, colgó un mensaje en el propio perfil del actor, en el que puso emojis de corazones rotos.

Hollywood reacciona a la muerte de Eric Dane

Actores y directores de Hollywood han homenajeado en las últimas horas al fallecido actor Eric Dane.

"La liga de fUtbol 'fantasy' de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA", escribió en redes sociales el actor Ashton Kutcher, al mencionar la liga privada de futbol conformada por celebridades del mundo del cine en la que ambos participaban.

The Franklin strip fanatics fantasy football league will miss Mr. Eric Dane. We know you’ll be watching from the booth. Miss you, buddy. Let’s keep fighting the fight to solve ALS. pic.twitter.com/00TtwmQHAK — ashton kutcher (@aplusk) February 20, 2026

"Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición", dijo por su parte Sam Levinson, el creador de "Euphoria", en un comunicado que difundió The Hollywood Reporter (THR).

Las cuentas oficiales en Instagram de esta serie, que estrenará en breve su tercera temporada, y de HBO Max, su distribuidor, también se hicieron eco del fallecimiento del artista.

"Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de 'Euphoria'. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil", se lee en el mensaje emitido por la popular serie, que también reproduce HBO Max.

Los papeles más destacados de Dane fueron como el cirujano plástico Mark Sloan, alias 'McSteamy' (Doctor Caliente), en "Grey's Anatomy", el padre bisexual de Jacob Elordi en "Euphoria" y el oficial al mando Tom Chandler en "The Last Ship" ('El Último Barco').

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", informaron sus representantes en un comunicado difundido por THR.

"Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación del ELA, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha -argumenta-. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido", añadieron.

Condolencias del elenco de "Grey's Anatomy"

Compañeros de 'Grey's Anatomy' como James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) y la actriz Sarah Drew (Dra. April Kepner) compartieron sus condolencias en Instagram, mientras que el actor Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) difundió un video del Dane hablando sobre su enfermedad.

ABC y 20th Television publicaron un comunicado lamentando su muerte: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en 'Grey's Anatomy' dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía y aplomo durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos".

Michael Grassi creador de "Brilliant Minds", la serie en que el actor hizo uno de sus últimos papeles, en el que encarnaba a un bombero con ELA, dijo que trabajar con Dane fue "el mayor honor de mi carrera"

"Eric fue un ícono de la televisión que iluminó nuestras pantallas durante décadas. No solo tenía un talento tremendo, sino que también era generoso, amable y valiente".

