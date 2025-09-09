Durante la práctica del contingente de la Secretaría de Marina (Semar) para el desfile cívico-militar a llevarse a cabo el próximo 16 de septiembre, las mujeres destacaron por la emoción y la vehemencia por participar en el primer desfile encabezado por la primera presidenta de México y comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre el calor y el entusiasmo, las mujeres se dieron cita desde muy temprano en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, a donde llegaron acicaladas y ataviadas con sus trajes militares para el evento, que contó con la presencia del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

La ocasión no era para menos, por lo que las integrantes de las Fuerzas Armadas no escatimaron y demostraron su emoción por su participación en los festejos patrios, quienes sonrieron ante las cámaras que las entrevistaban y posaron mientras las fotografiaban.

Fue poco antes de las 11:00 horas que el almirante Morales Ángeles arribó al Autódromo en medio de un dispositivo de seguridad para dar inicio a la Revista General de la Fuerza de Tarea Patria 2025, que estuvo conformada por 5 bloques y fue encabezada por banderas monumentales que ondearon en el aire.

Para ellas, su actuación en el desfile cívico-militar de este año es especial, porque se sienten orgullosas de ser representadas por la primera presidenta de México y comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Aunque descartan que dentro de la Secretaría de Marina existan distinciones por razones de género o dificultades más allá de lo profesional, reconocen que la presencia de Claudia Sheinbaum a la cabeza del país ha acentuado la visibilidad y la apertura para ellas dentro de la institución.

Para Gabriela Miranda Cruz, capitana de Corbeta, quien tiene 22 años de servicio en la Marina, es un orgullo y una satisfacción participar en el desfile cívico-militar, “porque para nosotros el desfile es parte de nuestra doctrina y nuestra cultura y porque a través de él nos acercamos más a la sociedad mexicana”.

Para ella, la Marina representa valores, orgullo, patriotismo, amor, vocación y devoción para el país y para el pueblo mexicano, “porque estamos al servicio de ellos”.

Aunque ha participado en otros años en el desfile, para ella este año es especial, “porque estamos siendo parte de la historia de México con la primera presidenta y comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas”.

“Es para mí un orgullo como mujer ser parte de la historia, ser parte de las filas de esta institución, porque cada día tenemos más oportunidades y tener este parteaguas en el país es una gran satisfacción”, dijo.

Para Montserrat Zárate, teniente a cargo del proyecto Islas Marías, es un orgullo formar parte de la Marina, “que representa los colores de honor, deber, lealtad y patriotismo”.

Si bien este es el segundo año que participa en el desfile, para ella este año también es singular, “porque tenemos una presidenta y como mujer es una muestra de la equidad con la que podemos representar a nuestro país y demuestra que somos igualmente capaces”.

Para ella, la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, “es una muestra de cómo estamos creciendo como nación y el cambio de mentalidad que se está viviendo”.

Durante la práctica del contingente, desfilaron 2 mil 873 elementos de la Semar, 72 vehículos, 10 embarcaciones y 20 caninos. Además, se tiene previsto que el 16 de septiembre participen de manera adicional 16 vehículos temáticos, 5 aeronaves de ala fija, 3 de ala móvil, 2 paracaidistas, 5 fuerzas especiales para izado de bandera y un turibus.

Práctica del contingente de Marina para su participación en el desfile cívico-militar conmemorativo al "CCXV Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia de México", en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez este 9 de septiembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

