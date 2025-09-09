El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arístides Guerrero, anunció que en total se rompió 8 costillas y tuvo dos intervenciones quirúrgicas tras el accidente automovilístico que sufrió en la Ciudad de México cuando regresaba de Oaxaca el pasado 23 de agosto.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el también conocido como "ministro chicharrón", dio a conocer su estado de salud actual y anunció que sigue en proceso de recuperación, sin embargo, dijo que ya se encuentra estable luego de ser hospitalizado algunos días posteriores al accidente.

También agradeció el apoyo de su familia, amigos y personas que le han enviado mensajes de aliento. Informó que por indicación médica continuará sin recibir visitas aunque aseguró que en cuanto se recupere podrá atender todas las reuniones pendientes.

El ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García presume en redes su toga para la Corte.

"Agradezco profundamente a quienes me han enviado mensajes de aliento y buenos deseos. Han sido tantos que me ha resultado imposible responder a cada uno en lo individual, por lo que ofrezco una sincera disculpa", escribió.

El pasado 23 de agosto, el equipo de comunicación del ministro dio a conocer el accidente por medio de sus redes sociales y detallaron que el vehículo donde viajaba fue impactado por otra unidad, ocasionado que Arístides presentara "fracturas de tórax y en la nariz, que requirieron intervenciones quirúrgicas".

Arístides Guerrero alista ponencia en primera sesión pública de la Corte

En lo que respecta a su labor como ministro de la Corte, Arístides dijo que ha estado trabajando con el coordinador de ponencia en la preparación de su primera sesión pública, sin dar más detalles de cómo va en este proceso.

Apenas el pasado 1 de septiembre, Arístides Guerrero junto a las y los otros 8 ministros de la nueva Corte en México, rindieron protesta en el Senado junto a la nueva presidenta de la Mesa Directiva Laura Itzel Castillo Juárez.

En la sesión que tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara Alta, apareció el ministro en silla de ruedas y con una sonda de oxígeno luego de que en días pasados a la toma de protesta anunciara que no asistiría debido a la gravedad de sus lesiones.

