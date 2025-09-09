La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el cómputo total de votos del municipio de Poza Rica, Veracruz, que ganó el candidato de Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera Andrade, con una diferencia menor a 1% contra la candidata de Morena.

Previamente, la Sala Regional Xalapa ordenó el recuento total de votos, solicitado por la entonces candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez. Entre ambas candidaturas hay una diferencia de apenas 500 votos, menos del 1% de los sufragios.

El conteo se llevará a cabo este miércoles a las 9:00 horas, a cargo del Organismo Público Local de Veracruz.

El TEPJF desechó la impugnación presentada Movimiento Ciudadano, que pedía revocar el recuento de votos.

El proyecto fue aprobado con cinco votos a favor y dos en contra (Reyes Rodríguez y Janine Otálora).

El magistrado Gilberto Bátiz, ponente del proyecto, manifestó que se debe dar certeza a las elecciones, a fin de despejar cualquier indicio serio o grave de faltas, se debe generar una presunción válida de violación a la autenticidad del voto libre.

En contra de la propuesta, el magistrado Reyes Rodríguez consideró que el recuento no se solicitó en tiempo y forma, por lo que no era procedente.

"Sería una discusión distinta si el tribunal local o la Sala Xalapa hubieran otorgado ese recuento en sede jurisdiccional por razones diferentes y relacionadas con las supuestas violaciones que se encontraron respecto de boletas apócrifas, lo cual tampoco prueba", sostuvo.

La sesión, realizada por videoconferencia, fue la primera en la que participaron los magistrados Gilberto Bátiz y Claudia Valle, ganadores de la elección judicial.

