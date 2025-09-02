Más Información

El magistrado sostuvo que los 70 días de transición que tendrá para ocupar la presidencia de la Sala Superior del TEPJF, que ostenta Mónica Soto, serán muy beneficiosos para trazar las líneas del trabajo.

“Creo que esto es muy oportuno, porque podemos dar una muestra con los integrantes de este órgano que se dé un pase de mano, que se dé un cierre de las instituciones como es debido, que se haga una proyección, que se haga una planeación y una evaluación para seguir adelante”, señaló en entrevista al término de la sesión.

El le entregó su nombramiento para que asuma como presidente a partir del 1 de noviembre.

Gilberto Bátiz, nuevo integrante del Tribunal Electoral, relevará a Mónica Soto como presidenta. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Gilberto Bátiz, nuevo integrante del Tribunal Electoral, relevará a Mónica Soto como presidenta. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Al ser cuestionado sobre el uso de acordeones hacia la elección del 2027, se limitó a responder que no se pronunciará sobre un asunto que le tocará calificar en su momento.

“Nosotros nos incorporamos a este ejercicio con un mecanismo distinto, pero también con una trayectoria y que lo que venimos es aportar y a consolidar justamente un mandato democrático, un mandato constitucional”, manifestó.

Afirmó que está listo para sumar en las decisiones en conjunto, no sin abandonar la discusión, el disenso y el consenso.

Por su parte, la magistrada Mónica Soto, defendió su nombramiento como presidenta, al señalar que desde un inicio estaba previsto hasta el 31 de octubre y no estaba en duda.

“Y a pasar la batuta, viene la nueva generación, siempre hablo de la generación del reemplazo, y me parece que seguirán viniendo buenos tiempos para el Tribunal Electoral”, apuntó.

Al ser cuestionada sobre la salida de la magistrada Janine Otálora en octubre próximo, la magistrada presidenta dijo que no han recibido ninguna comunicación institucional.

“Ella ya no ha manifestado si se va a ir en octubre. Yo confío en que esperemos que las cosas se den. No me gusta como especular en situaciones que puedan llegar a ser o no porque la experiencia también nos ha dado, vaya, la respuesta de que muchas veces tenemos unos planes tal vez de irnos”, expuso.

El magistrado Gilberto Bátiz y la magistrada presidenta Mónica Soto este martes 2 de septiembre de 2025. Foto: Captura
El magistrado Gilberto Bátiz y la magistrada presidenta Mónica Soto este martes 2 de septiembre de 2025. Foto: Captura

