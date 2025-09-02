Después de una jornada de casi seis horas que incluyó la toma de protesta a 875 personas juzgadoras, las y los senadores de la República se tomaron una semana de descanso y regresarán a sesionar hasta el próximo 9 de septiembre.

La agenda legislativa del lunes y la madrugada del martes incluyó una sesión ordinaria para el nombramiento de una integrante del Órgano de Administración Judicial y la aprobación del presupuesto de la Cámara Alta para 2026.

La sesión ordinaria inició al filo de las 20:00 horas del lunes, en la que el pleno aprobó el nombramiento de Surit Berenice Romero Domínguez como integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial.

Lee también Rinden protesta en el Pleno del Senado 875 nuevos juzgadores; entrarán en funciones de inmediato

Posteriormente se decretó un receso para dar paso a la sesión solemne en la que rindieron protesta 875 de las 881 personas juzgadoras, entre ministros, magistrados y jueces, acto que se prolongó hasta la 01:35 horas de este martes.

A la 01:40 de la madrugada se reanudó la sesión ordinaria en la que se aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores para el Ejercicio Fiscal 2026, documento que fue remitido al Ejecutivo Federal para su integración en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, citó a sesión ordinaria hasta el próximo martes 9 de septiembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp