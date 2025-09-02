Un total de 875 juzgadores electos, de los 881 que ganaron un cargo el pasado 1 de junio, rindieron protesta ante el pleno de la Cámara de Senadores, por lo que entrarán en funciones de inmediato en lo que es una nueva etapa del Poder Judicial en México.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, destacó al término de la sesión solemne que “con este acto se inicia una nueva etapa en la historia de México, la fundación del nuevo poder judicial emanado de un proceso electoral popular”.

Asimismo, rindieron protesta nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.

