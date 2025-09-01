La vicepresidenta del Senado, Verónica Camino (Morena) le tomó protesta a Gilberto de Guzmán Bátiz quien será presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), pero a partir del 1 de noviembre próximo después de haber obtenido el mayor número de votos en la elección judicial con más de 4 millones de sufragios.

Con esto, la actual presidenta de la Sala Superior del máximo tribunal electoral, Mónica Soto permanecerá en el cargo todo septiembre y octubre y después le pasará el mando a Guzmán Bátiz.

También rindió protesta, Claudia Valle Aguilasocho como magistrada de la Sala Superior, ambos permanecerán en el cargo 8 años.

