La muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años en Durango, ha causado conmoción y exigencias de justicia. Su padre, Carlos Arellano, denunció públicamente que su hija perdió la vida el pasado 20 de septiembre tras haber sido sometida a una cirugía estética sin su consentimiento, realizada presuntamente en complicidad con su madre y el médico responsable, ideestantificado como V.M.R.G.

De acuerdo con el testimonio del padre, la menor fue intervenida el 12 de septiembre y, tras varios días de complicaciones, falleció en la clínica Santa María. Sin embargo, en el certificado de defunción se asentó falsamente que la causa fue “enfermedad”, lo que -acusó- constituye un intento de encubrimiento.

“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, expresó el padre.

Lee también Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética en Durango; padre señala que fue sin su consentimiento y presenta denuncia

Fiscalía investiga a madre y médico

Sonia Yadira de la Garza, fiscal de Durango, confirmó que la investigación está en curso. Informó que, en un inicio, ambos padres firmaron la conformidad con el certificado de defunción. Sin embargo, al día siguiente el padre interpuso la denuncia al enterarse de que la adolescente había sido sometida a una cirugía de mama.

La fiscal señaló que la madre podría ser procesada por omisión de cuidados, al haber puesto en riesgo la vida de su hija menor de edad, mientras que el médico enfrentaría cargos por homicidio culposo.

Sheinbaum ofrece apoyo a la familia

Durante su conferencia mañanera del 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y ofreció apoyo directo a la familia de Paloma Nicole.

“Pásanos el caso y con gusto buscamos a la familia y vemos cómo podemos apoyar”, respondió la mandataria tras conocer la denuncia.

Lee también Advierten por falsos cirujanos en Nuevo León

Otros casos de cirugías estéticas que terminaron en tragedia en México en 2025

El caso de Paloma Nicole no es el único registrado este año en el país. En diferentes estados se han reportado muertes ligadas a procedimientos estéticos:

20 de agosto, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una mujer de 42 años falleció tras someterse a una liposucción y lipotransferencia glútea en la clínica “Ana Isabel”. La Secretaría de Salud estatal suspendió el servicio del centro médico por irregularidades. La causa de muerte fue tromboembolia pulmonar.

Una mujer de 42 años falleció tras someterse a una en la clínica “Ana Isabel”. La Secretaría de Salud estatal suspendió el servicio del centro médico por irregularidades. La causa de muerte fue tromboembolia pulmonar. 14 de agosto, Monterrey, Nuevo León. Jaqueline Yamileth Briones, de 25 años y originaria de Saltillo, murió mientras le practicaban una liposucción en un edificio médico de especialistas. Tras complicaciones, fue trasladada al Hospital Universitario, donde se confirmó su deceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL