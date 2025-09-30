Más Información

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; empresario responde a mención en la mañanera

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Nancy Huerta Ramírez, “La Karo”, integrante del grupo criminal de , fue sentenciada a 29 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de secuestro y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras una serie de procedimientos y determinaciones judiciales, un juez federal determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas suficientes para que Huerta Ramírez recibiera dicha condena y además se le impusiera .

Según los antecedentes del caso, en 2014, agentes federales detuvieron a Nancy Huerta Ramírez, “La Karo”, en un inmueble de la colonia Granjas de San Isidro, en la ciudad de Puebla, quien fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, con sede en Tepic, Nayarit.

La FGR informó que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en , obtuvo sentencia condenatoria en contra de Huerta Ramírez por su responsabilidad en los delitos de secuestro, además de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

