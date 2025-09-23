El secretario de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, informó que se alista una reunión con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para analizar la agenda pendiente en ese sector, donde se incluyen temas legislativos y el llamado huachicol fiscal o robo de hidrocarburos.

“Sí, más que huachicol, es lo que se ha venido ventilando en los medios, y nosotros estaremos muy pendientes de poder tener ese diálogo y mantenerlos a todos ustedes informados, pero tengan la tranquilidad, yo les pido a todos ustedes y a los ciudadanos de México que tengan la tranquilidad que esto se va a esclarecer”.

Aseveró al ser cuestionado sobre una eventual comparecencia y apuntó que lo que se busca es que “tengan confianza en las instituciones que están dentro de este proceso de esclarecer el tema de lo que han llamado huachicol fiscal, pero que realmente es robo de hidrocarburo”.

El senador morenista, quien la semana pasada sustituyo al priísta Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Marina, subrayó que en el tema del huachicol “cero impunidad”.

Reveló que este martes se reunirá con el subsecretario de Marina, para trazar la fecha de un encuentro con el almirante Raymundo Pedro Morales.

Sin embargo, aclaró que la reunión busca establecer un diálogo constructivo, más que una comparecencia formal.

“Queremos facilitar desde el Legislativo las tareas de esta importante dependencia. Habrá transparencia, no habrá impunidad y se esclarecerá todo lo relacionado con el huachicol fiscal”, apuntó.

El senador oficialista destacó la valentía del secretario de Marina en su discurso del 16 de septiembre pasado sobre transparencia y corrupción y aseguró que la Marina mantiene su prestigio e integridad:

Consideró que la ruta que se está siguiendo es transparentar todo y garantizar que “no haya complicidad con nadie”.

