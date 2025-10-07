Más Información

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Dos de los cinco policías que continúan tras resultar lesionados durante la marcha del 2 de octubre, requerirán de mayores cuidados, mientras que dos de ellos podrían ser dados de alta en las próximas horas, dio a conocer , secretario de Seguridad Ciudadana.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, , el jefe de la Policía indicó que algunos de los elementos que están recibiendo atención médica presentan quemaduras. No obstante, aseguró que todos han evolucionado de manera satisfactoria.

Lee también:

“Se prevé que en los próximos días podamos tener la noticia de alta también. Eso, desde luego, dependerá de la evolución. Y como saben, las quemaduras son temas que requieren una atención especializada; cierto nivel de aislamiento en su tratamiento y son dos de ellos quienes tendrían necesidad de mayores cuidados”, precisó.

El secretario aseguró que todos los elementos están recibiendo atención médica de muy alta calidad, además de que sus familiares tienen acompañamiento de distintas áreas de la dependencia, como son psicología, asesoría, entre otras.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses