Dos de los cinco policías que continúan hospitalizados tras resultar lesionados durante la marcha del 2 de octubre, requerirán de mayores cuidados, mientras que dos de ellos podrían ser dados de alta en las próximas horas, dio a conocer Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el jefe de la Policía indicó que algunos de los elementos que están recibiendo atención médica presentan quemaduras. No obstante, aseguró que todos han evolucionado de manera satisfactoria.

“Se prevé que en los próximos días podamos tener la noticia de alta también. Eso, desde luego, dependerá de la evolución. Y como saben, las quemaduras son temas que requieren una atención especializada; cierto nivel de aislamiento en su tratamiento y son dos de ellos quienes tendrían necesidad de mayores cuidados”, precisó.

El secretario aseguró que todos los elementos están recibiendo atención médica de muy alta calidad, además de que sus familiares tienen acompañamiento de distintas áreas de la dependencia, como son psicología, asesoría, entre otras.

