A una semana de que la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Jazmín Alencaster sufriera quemaduras durante los disturbios de la marcha del 2 de octubre, y por lo cual sigue hospitalizada, su novio dice que se encuentra triste porque los agresores en la manifestación no toman en cuenta a la persona que está detrás del uniforme de la policía.

“Dice que se siente muy triste, el hecho de que ellos nada más vean el uniforme y no vean que hay una persona atrás de ese uniforme, alguien que tiene familia”, asegura su prometido Josué Raymundo.

Detalla que Jazmín ha sido sometida a tres cirugías para realizarle un lavado quirúrgico en sus heridas, luego de que un artefacto explosivo la alcanzó y le provocó quemaduras de segundo grado en 25% de su cuerpo.

Lee también: FOTOS: Poco a poco reabren algunos negocios tras robos en marcha del 2 de octubre en CDMX

Expone que la oficial continúa en el área de terapia intensiva y no hay definición de una fecha para que le den el alta médica.

“Ahorita le hacen el lavado quirúrgico y dependiendo de cómo avance este lavado y finalice, ven si le hacen estiramiento de piel para cubrir estas partes o injerto”, abunda.

El novio de Jazmín afirma que ella tiene un amor muy fuerte por su trabajo y su oficio dentro de la policía de la Ciudad de México.

Lee también: Cinco policías lesionados en marcha del 2 de octubre continúan hospitalizados; dos requerirán mayores cuidados: SSC CDMX

“Ella siempre ha demostrado un amor por proteger, por cuidar, siempre ha sido muy protectora, entonces a ella siempre le ha gustado esto de ver por la ciudadanía, hacer un bien”, narra.

Además del gusto por servir, explica que Jazmín practica el deporte de powerlifting, actividad por la cual logró el primer lugar en las Poliolimpiadas del año 2023.

Antes del ataque del 2 de octubre, la pareja estaba en planes de formar una familia y casarse.

La boda está programada para finales de este 2025, por lo que está la posibilidad de que, si Jazmín aún no es dada de alta para el 30 de diciembre, el casamiento sea dentro del hospital donde es atendida.

Lee también: Gobierno de CDMX apoyará a negocios vandalizados en marcha del 2 de octubre que no cuentan con seguro: César Cravioto

“Tenemos planeado casarnos en diciembre y ya íbamos a hacer los preparativos para posiblemente tener una familia, dadas las circunstancias, lamentablemente tendrá que prolongarse esa situación, pero esperemos que si todo sale bien a ella le gustaría casarse aquí, en el hospital”, adelanta.

Josué Raymundo comenta que el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de los compañeros de Jazmín ha sido constante en estos momentos de crisis que viven. Los jefes de la oficial “nos han apoyado con trámites y no nos han dejado de venir a ver, al contrario”.

Sobre los hechos violentos del 2 de octubre registrados en uno de los edificios que están en los alrededores de la plancha del Zócalo capitalino, Josué Raymundo considera que “es algo muy triste que crean que haciendo esto es una forma de expresión, cuando lo único que hacen es agredir y violentar a las personas”.