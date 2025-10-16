Culiacán, Sin.- En el interior del Palacio Municipal de Navolato una persona del sexo masculino, aún no identificado fue asesinado a balazos y un hombre y una mujer, resultaron heridos, los atacantes lograron huir del edificio oficial pese a la movilización de los cuerpos de seguridad.

La versión inicial, es que personas armadas se introdujeron al edificio oficial, ubicado frente a la plazuela principal y atacaron a una persona, la cual presuntamente acudió a realizar unos trámites, sobre los lesionados, se desconoce si estos son empleados municipales ya que las autoridades han reservado la información.

Con las detonaciones de armas de fuego dentro de la sede de la alcaldía del municipio cañero, los trabajadores y personas que acuden a realizar trámites o a pagar impuestos, entraron en pánico y buscaron refugio en las oficinas que se encontraban abiertas.

Sobre los responsables del ataque a balazos contra una persona, lo que se conoce es que estos lograron huir del lugar, ya que los esperaba en un vehículo otro de los cómplices del atentado.

