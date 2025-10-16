Ciudad Juárez.- Un total de 33 artefactos explosivos hechizos y aparentemente utilizados por el crimen organizado, fueron asegurados en el municipio de Moris, Chihuahua.

El aseguramiento se realizó por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Defensa.

Los hechos ocurrieron, cuando personal policial y militar concluyó una jornada de revisión en distintas zonas de la localidad, donde se localizaron y aseguraron los artefactos en puntos estratégicos.

Aseguran explosivos usados por el crimen organizado en Moris, Chihuahua (16/10/2025). Foto: Especial

Una vez confirmada su ubicación, se activó el protocolo de detonación controlada, con el fin de inhabilitar las 33 piezas que representaban un riesgo para la seguridad ciudadana; la operación se desarrolló de manera coordinada y concluyó sin incidentes.

No se reportaron personas detenidas por este hecho, de acuerdo con la información oficial.

Personal policial y militar realizan jornada de revisión Chihuahua (16/10/2025). Foto: Especial

