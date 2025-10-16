Más Información
Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa
Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice
Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Maduro, según Miami Herald; va por "estabilidad política"
Ciudad Juárez.- Un total de 33 artefactos explosivos hechizos y aparentemente utilizados por el crimen organizado, fueron asegurados en el municipio de Moris, Chihuahua.
El aseguramiento se realizó por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Defensa.
Los hechos ocurrieron, cuando personal policial y militar concluyó una jornada de revisión en distintas zonas de la localidad, donde se localizaron y aseguraron los artefactos en puntos estratégicos.
Lee también Ratifican triunfo del PVEM en Chicontepec, Veracruz; habían anulado indebidamente casillas
Una vez confirmada su ubicación, se activó el protocolo de detonación controlada, con el fin de inhabilitar las 33 piezas que representaban un riesgo para la seguridad ciudadana; la operación se desarrolló de manera coordinada y concluyó sin incidentes.
No se reportaron personas detenidas por este hecho, de acuerdo con la información oficial.
Drones con explosivos, material de ataque contra Unidad Antisecuestros en playas de Tijuana; FGR podría atraer el caso
aov/cr