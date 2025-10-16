La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a una semana de las intensas lluvias que se registraron en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, y por las que han fallecido 70 personas, hay todavía 160 comunidades a las que todavía no se puede ingresar por caminos.

En un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que al día de hoy han sido censadas más de 26 mil viviendas, y las cuales, a partir de la próxima semana recibirán su primer apoyo económico.

Al reiterar que ninguna persona damnificada se quedará sin recibir apoyo del gobierno federal, la Mandataria federal anunció que casas que se ubiquen en laderas de ríos en comunidades donde hubo una gran afectación, serán reubicadas.

Lee también Activan “Plan Billetes” en Veracruz; población afectada tendrá acceso a efectivo sin comisiones de bancos

Con corte al 15 de octubre, se tiene un avance de 26 mil 311 viviendas censadas por servidores de la nación según la Secretaría del Bienestar. Foto: Especial

"Hasta ahora hay 160 localidades a las que todavía no se puede accesar por caminos".

"A la fecha el día de hoy ya hay 26 mil 311 viviendas censadas. A partir de la próxima semana se empezarán (a entregar) los primeros apoyos. Ninguna vivienda se va a quedar sin apoyos (…) En algunos lugares donde hubo mayor afectación y están en la ladera de ríos, vamos hacer reubicación de viviendas".

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la entrega de apoyos se darán tanto a propietarios de viviendas, como quienes rentan.

"Ayer me preguntaron en San Luis Potosí sí, solo se le va a dar a las personas que son propietarios de vivienda, no, se le da a todos también a quienes rentan".

Lee también Senado dona 10 tráileres con víveres a damnificados por lluvias; entregarán también 80 mil despensas

La Mandataria federal reiteró que todas las personas que perdieron un ser querido también serán apoyadas, y que aquellos que tengan a un familiar sin ser localizados, pidió que se comuniquen al número telefónico 079.

"A una semana de estos acontecimientos, podemos decir que estamos trabajando en todos lados y a aquellas personas damnificadas decirles que a todas les damos ayudar que nadie se va a quedar sin el apoyo.

"A las personas que perdieron un ser querido estamos aquí para apoyarles y a las personas que por alguna razón no han localizado a su familiar, por favor, comuníquense al 079, que tienen todo el apoyo del Gobierno de México".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro